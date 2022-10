Alfa Romeo Giulia e Stelvio 2023: nuovi fari a LED e ancora più tecnologiche

Il restyling 2023 di Giulia e Stelvio eredita i gruppi ottici a matrice di LED già visti sulla Tonale, nonchè una nuova strumentazione digitale. Disponibilità da febbraio 2023

Tempo di restyling in casa Alfa Romeo: le protagoniste sono Giulia & Stelvio, un binomio che va “a braccetto” ormai dal 2016 e che in vista del 2023 ottiene un aggiornamento che rende entrambe le vetture più competitive su un mercato dell’auto in costante evoluzione. La prima novità è rappresentata dagli inediti gruppi ottici anteriori a matrice di LED derivati dalla Tonale, a cui seguono una strumentazione ora completamente digitale, una piccola rifinitura alla gamma motori della berlina e l’introduzione per il SUV della serie speciale Competizione.

Gli elementi in comune per le Alfa Romeo Giulia e Stelvio 2023, quindi, sono rappresentati innanzitutto dai nuovi fari a tre “U” rovesciate di tipo Full-LED Adaptive Matrix, ereditati come anticipato dalla Tonale e comprensivi di luci diurne, anabbaglianti adattivi, abbaglianti automatici, indicatori di direzione dinamici e illuminazione specifica quando si accede alla vettura aprendo le portiere. I gruppi ottici, come suggerisce il nome, si adattano a ciò che accade sulla strada e sono in grado di illuminare solo alcune loro parti per definire meglio il fascio luminoso senza abbagliare gli altri utenti nella corsia opposta.

Tutti nuovi anche i gruppi ottici posteriori (sempre a LED ma ora con vetro fumè ed elementi in nero lucido) così come la strumentazione di bordo, che mantiene il tipico design che ben conosciamo inserendovi al centro uno schermo TFT da 12,3” con tre grafiche disponibili: Evolved, Relax e Heritage (per i nostalgici dei vecchi modelli del Biscione). Confermato, invece, il resto della dotazione che include l’infotainment da 8,8” con aggiornamenti OTA e Alfa Connected Services con funzionalità da remoto.

Passando più nel dettaglio all’Alfa Romeo Giulia, la gamma motori del MY2023 comprende ora solo il 2.0 Litri turbo-benzina da 280 CV, il 2.2 turbo-diesel da 160 CV e la versione Quadrifoglio equipaggiata con il V6 da 510 cavalli. Gli allestimenti per i primi due propulsori si chiamano sempre Super, Sprint, Ti e Veloce, mentre passando alla Stelvio 2023 per ora il listino è composto dai turbo-diesel 160 e 210 Cv e dal turbo-benzina da 280 CV con trazione integrale Q4.

Il SUV tricolore, però, verrà proposto anche nella serie speciale Competizione, che si basa sull’allestimento Veloce proponendo la tinta esclusiva Moon Light Grey con cerchi da 21” e pinze freno rosse, rivestimenti in pelle nera con cuciture rosse, badge specifici, impianto audio premium Harman Kardon, vetri posteriori privacy, sospensioni Alfa Active Suspension e il collegamento con i cosiddetti NFT – grazie al quale si certifica l’unicità di ogni singolo esemplare. L’arrivo sul mercato? Per entrambe entro il mese di febbraio 2023.