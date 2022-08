Alla Gamescom di Colonia la Mini Aceman accoglie Pikachu a bordo!

Da sponsor principale della fiera dei videogiochi di Colonia, il marchio Mini ha sviluppato un prototipo di Aceman provvisto di "Pokemon Mode"

Per gli appassionati di videogiochi la Gamescom di Colonia è uno degli appuntamenti da non perdere nel periodo estivo: la kermesse tedesca propone infatti tutte le novità più importanti del mondo digitale e quest’anno, tra le tante, è anche presente una particolare versione della Mini Aceman, prototipo che vuole configurare un crossover a trazione 100% elettrica. Cos’ha di speciale? Sul display OLED al centro della plancia è possibile attivare la “Pokemon Mode“, che proietterà su di esso un breve filmato con protagonista il personaggio più amato della saga giapponese – Pikachu!

Grazie a un’avanzata tecnologia di proiezione attivabile tramite il pulsante della modalità Experience, l’animazione dell’animaletto giallo dei Pokemon (oppure della ben famosa Poké Ball che serve a catturarlo) è poi estesa su tutta la plancia e sulle portiere anteriori, con lo scopo di aumentare l’immersione di guidatore e passeggero nell’esperienza così creata. Pikachu, ad esempio, utilizzerà il suo attacco Tuonoshock per lanciare fulmini in tutto l’abitacolo, mentre la Poké Ball si sposterà dallo schermo centrale per poi aprirsi ed emettere il suo caratteristico bagliore blu.

Al fianco del concept a grandezza naturale, il marchio Mini (sponsor principale della Gamescom) ha anche pensato di creare uno speciale Action Pack della sua Aceman, che la riproduce a grandezza naturale all’interno di una gigantesca scatola con tanto di istruzioni come fosse un modellino in scala. I suoi tratti particolari? I cerchi in lega con la Pokè Ball al centro e, ovviamente, Pikachu come protagonista dell’artwork: idea simpatica, vero?