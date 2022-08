Area B e C a Milano: ad ottobre vi potrà circolare chi cambierà il suo diesel Euro 5

Con lo stanziamento dei contributi extra per il rinnovo del parco mezzi circolante, potranno accedere alle ZTL coloro che rottameranno un diesel Euro 5 e stanno aspettando la consegna dell'auto nuova

Ottobre si sta avvicinando e per gli abitanti di Milano questo significa che presto entrerà in vigore lo stop all’accesso dei veicoli più inquinanti nelle zone a traffico limitato corrispondenti all’Area B e all’Area C. I mezzi coinvolti appartengono a diverse categorie, tuttavia saranno presenti delle deroghe che permetteranno il transito ai possessori di un diesel Euro 5 pronto per la rottamazione ma ancora in attesa di consegna dell’auto nuova, acquistata con regolare sottoscrizione di un contratto presso la concessionaria.

Questa eccezione è stata prevista dal Comune di Milano nell’ambito dei fondi extra (cinque milioni di Euro) stanziati per prolungare la possibilità data agli italiani residenti nel capoluogo lombardo di rinnovare il parco mezzi circolante. Entrando nello specifico, chi acquisterà un veicolo elettrico o ibrido avrà diritto a un bonus variabile che potrà essere aumentato tra il 20 e il 30% a seconda della fascia ISEE del richiedente, tenendo presente che la nuova vettura deve avere un prezzo d’acquisto massimo di 45.000 Euro IVA esclusa.

Tornando alla deroga, il Comune di Milano consentirà quindi l’accesso nell’Area B e nell’Area C a tutti coloro che rottameranno una vecchia automobile diesel Euro 5 nell’intento di acquistare una macchina nuova che, tuttavia, è ancora in attesa di consegna. In tal senso i richiedenti, che dovranno presentare la richiesta entro il 19 settembre con contratto di acquisto firmato entro il 14 settembre, potranno poi circolare nelle ZTL con la loro vecchia vettura, comunque non oltre il termine previsto della normativa che è stabilito nel 30 settembre 2023. Per i dettagli della misura in questione, con gli importi degli Ecoincentivi promossi dal Comune di Milano, entro poche settimane ne sapremo senz’altro di più.