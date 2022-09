BYD debutta con i SUV Atto 3 e Tang e la berlina Han

Il marchio cinese è pronto a portare al prossimo Salone di Parigi tre nuove vetture elettriche: due SUV (Atto 3 e Tang) e la berlina di lusso Han

Il marchio cinese BYD ha in serbo diverse novità per il prossimo Salone di Parigi, che andrà in scena nella settimana del 17-23 ottobre: quello che a conti fatti è uno dei maggiori produttori mondiali di veicoli a trazione ibrida ed elettrica debutterà presto in Europa con tre modelli decisamente interessanti, nello specifico due SUV (chiamati rispettivamente Atto 3 e Tang) e una berlina sportiva di lusso (Han), che al mese di luglio 2022 è la quarta vettura a batterie più venduta in Cina.

Partiamo proprio con quest’ultima, che inserita in Europa nel segmento E potrà competere ad armi pari con automobili del calibro di BMW Serie 5 e Mercedes Classe E. La BYD Han ha proporzioni da berlina di fascia alta con una lunghezza di 5 metri per 1,91 di larghezza e 1,50 di altezza: la sua carrozzeria è caratterizzata da forme sinuose e filanti, dove comunque non mancano accenni di sportività sia all’anteriore (con la griglia cromata e i sottili fari a LED) che al posteriore (dove il tettuccio inclinato la fa assomigliare a una Coupé).

Costruita sulla piattaforma e-Platform 3.0, la BYD Han sfoggia interni molto raffinati con Digital Cockpit e infotainment centrale di ultima generazione, il quale gestisce anche i parametri della powertrain a doppio motore elettrico con trazione integrale da 517 cavalli e del pacco batterie da 85,4 kWh – il quale promette un’autonomia massima con la singola ricarica di ben 521 km secondo il ciclo WLTP.

Passando ai SUV, la BYD (acronimo di “Build Your Dreams”) proporrà prima nei paesi europei di Olanda, Svezia, Germania, Belgio, Lussemburgo, Danimarca e Norvegia e poi anche in Italia sia l’Atto 3 che la Tang, distinti l’uno dall’altro perchè il primo è un crossover di segmento C mentre il secondo garantisce tre file di sedili e 7 posti per gli occupanti. Come potete vedere dalle immagini in gallery, l’Atto 3 condivide diversi elementi stilistici con la berlina Han e infatti propone un design muscoloso e possente lungo tutto il profilo della carrozzeria.

Grazie a una capacità di carico che arriva fino a 1.330 Litri, la BYD Atto 3 offre un abitacolo molto curato ma allo stesso tempo essenziale, dove il vero protagonista è il gigantesco schermo del sistema infotainment da 12,8” in stile tablet orientabile sia in orizzontale che in verticale. Per quanto riguarda la powertrain, la condivisione del pianale e-Platform 3.0 e della Blade Battery della Han assicura all’Atto 3 una capacità energetica di 60,48 kWh per 420 km di autonomia massima nel ciclo di utilizzo WLTP.

Il SUV più grande della gamma, invece, rappresenta un prodotto decisamente differente e adatto a coloro che cercano una vettura per le famiglie numerose: la BYD Tang a sette posti si caratterizza per linee sportive e dinamiche determinate da un corpo vettura con griglia anteriore cromata, cerchi da 22”, spoilerino sulla parte terminale del tettuccio e firma luminosa a LED a doppia linea orizzontale. In questo caso la capacità di carico sale a 1.655 Litri con i sedili abbattuti, mentre la dotazione di serie prevede sempre il Digital Cockpit, l’infotainment di ultima generazione, l’Ambient Lighting multi-colore e una suite di ADAS con ben 25 sistemi di assistenza alla guida di Livello 2.

Basata ancora una volta sul pianale condiviso e-Platform 3.0, la BYD Tang eredita dalle altre vetture della famiglia la Blade Battery al ferro-litio-fosfato senza cobalto (dalla capacità più elevata di 86,4 kWh) e l’impostazione della powertrain a doppio motore elettrico da 517 cavalli complessivi con trazione integrale sulle quattro ruote motrici. Qualche dato sulle prestazioni? Velocità massima auto-limitata a 180 km/h, 0-100 chiuso in 4,6 secondi e autonomia di 400 km. Per scoprire meglio tutti i dettagli del caso, non resta che attendere le presentazioni ufficiali delle tre vetture che avranno luogo al Salone di Parigi di ottobre.