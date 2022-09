Dacia Logan 2023: la berlina si aggiorna nell’estetica

Il Model Year 2023 della Dacia Logan mette in risalto la nuova "visual identity" del marchio oggi parte del Gruppo Renault

Piccole modifiche… che contano: in questi giorni il marchio Dacia ha presentato il restyling della Logan, berlina particolarmente apprezzata dai suoi clienti che per il 2023 è stata aggiornata in modo che risaltasse su di essa la rinnovata “visual identity” del brand rumeno. Come potete osservare anche voi nelle foto presenti in gallery, questo compito è assolto dalla nuova griglia frontale (che presenta il logo con lettere D e C unite tra di loro) assieme ai gruppi ottici Full LED e dal portellone posteriore, dove ora spicca la scritta “Dacia” a caratteri maiuscoli.

Entrando nell’abitacolo, invece, l’unica modifica che risalta è la scritta Dacia sul volante, che va a sostituire il logo presente sullo scorso Model Year. Per quanto riguarda allestimenti e motorizzazioni, la nuova Dacia Logan 2023 conferma poi la dotazione del modello 2022: a listino, infatti, sono disponibili le versioni Expression e Prestige in abbinamento, a scelta, al benzina TCe da 90 CV oppure al più economico ECO-G da 100 CV con doppia alimentazione benzina/GPL.

L’equipaggiamento, in entrambi i casi, comprende i cerchi in lega da 16”, i gruppi ottici Eco LED, il climatizzatore automatico, l’infotainment da 8 pollici (il navigatore si può aggiungere come optional), i sensori di parcheggio anteriori e posteriori con telecamere, i sensori pioggia, la frenata automatica di emergenza, il freno di stazionamento elettrico, l’ESP con Hill Holder, il limitatore di velocità e il rilevatore degli angoli ciechi.