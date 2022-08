Dodge Hornet: presentata l’Alfa Romeo Tonale “americana” da 290 CV

Il marchio a stelle e strisce ha pubblicato le immagini della nuova Dodge Hornet, che esteticamente si ispira molto alla nostra Alfa Romeo Tonale

L’Alfa Romeo Tonale, almeno negli Stati Uniti, sarà affiancata da una sua “gemella”: grazie all’operazione effettuata da Stellantis al tempo della sua creazione, il marchio Dodge si è avvicinato all’universo della Casa di Arese prendendo spunto dalla sua ultima creazione, la Tonale appunto, per dar vita alla Hornet, SUV di medie dimensioni dalle linee muscolose e sportive che sarà disponibile sul mercato nordamericano a partire dai primi mesi del 2023.

Come potete vedere anche voi nelle foto presenti in gallery, la nuova Dodge Hornet eredita le proporzioni della Tonale differenziandosi da essa per un’estetica ancora più “piazzata” e aggressiva, che all’anteriore presenta una calandra dalla grande griglia centrale in tinta con la carrozzeria e dalle prese d’aria laterali più ampie per migliorare il raffreddamento del motore sotto il cofano – quest’ultimo definito da due profonde “air intakes” nervate.

Anche la firma luminosa è differente, sia davanti che dietro dove i fari sono uniti da un’unica striscia illuminata con tecnologia a LED. I cerchi, ovviamente, sono in lega, mentre a richiesta è possibile addirittura applicare le decalcomanie adesive per donare ancora più espressività all’intero pacchetto. Entrando nell’abitacolo la somiglianza tra Dodge Hornet e la sua “gemella” Alfa Romeo Tonale diventa più evidente, perchè i tecnici americani hanno sostanzialmente utilizzato la stessa dotazione del SUV italiano che comprende i rivestimenti in pelle con cuciture rosse e l’intero sistema di info-telematica – comprendente il Digital Cockpit da 12,3” e l’infotainment UConnect 5 da 10,5” compatibile con Apple CarPlay e Android Auto.

E’ sotto il cofano, tuttavia, che la Dodge Hornet assume un’identità ben definita: lasciando perdere le motorizzazioni a gasolio e di tipo mild-hybrid, il SUV americano sarà commercializzato nella versione GT (prezzo da 30.000 dollari), con un quattro cilindri 2.0 Litri turbo-benzina da 269 CV e 400 Nm di coppia massima in abbinamento al cambio automatico a nove rapporti, e in quella R/T, con il più piccolo turbo-benzina da 1.3 Litri associato al motore elettrico posteriore ibrido plug-in e alla batteria da 15,5 kWh della Jeep Renegade capace di esprimere un totale di 290 CV e 519 Nm nella modalità PowerShot. Vi abbiamo fatto venire l’acquolina in bocca? Se siete interessati a una delle due, sappiate che gli ordini sono già aperti…