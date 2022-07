DS7 2022: via alle pre-vendite in Italia, prezzi da 42.000 Euro

Il marchio DS Automobiles ha aperto i pre-ordini nei principali paesi europei (tra cui l'Italia) della nuova DS7, disponibile in cinque allestimenti più la versione speciale "La Premiere"

A due settimane di distanza dalla presentazione ufficiale, il marchio DS Automobiles ha aperto oggi i pre-ordini per l’acquisto della Nuova DS7, sottoposta a un importante restyling che di fatto la rende un’auto completamente nuova nel suo segmento di appartenenza. La gamma per l’Italia e i principali paesi europei appare subito completa e molto variegata, capace di attirare contemporaneamente gli interessi degli automobilisti più eleganti ma anche di quelli che ambiscono alla massima sportività.

Il listino, infatti, prevede fondamentalmente cinque allestimenti: tre lussuosi e ricchi di particolari ricercati e di gran pregio (Business, Rivoli ed Opera) e due più votati alle prestazioni e alla velocità, denominati rispettivamente Performance Line e Performance Line+ e contraddistinti da elementi specifici come i sedili sportivi in Alcantara, i cerchi in lega da 19”, i vetri posteriori privacy ed elementi in alluminio all’interno dell’abitacolo.

In aggiunta sarà disponibile all’acquisto anche la versione speciale per il lancio sul mercato “La Premiere“, la quale al contrario cercherà di convincere i clienti “indecisi” con un pacchetto di strumenti tecnologici che comprende l’impianto Hi-Fi Focal Electra, la telecamera DS 360 Vision e la tecnologia DS Night Vision. Disponibile nella sola motorizzazione top di gamma E-Tense 360 4×4, si affiancherà all’alternativa 1.5 Blue HDi da 130 cavalli e alle altre ibride plug-in da 225 e 300 CV, tutte abbinate al cambio automatico a otto rapporti.

I prezzi? La versione a gasolio parte da 42.000 Euro, mentre per la E-Tense meno potente ci vorranno almeno 51.200 Euro, che diventano 56.400 Euro per quella da 300 cavalli. Decisamente più costoso l’allestimento La Premiere, per il quale serve una base di partenza di 74.100 Euro.