Fiat Argo: la nuova generazione sarà un SUV… come la Panda

La seconda generazione della Fiat Argo andrà incontro a una "metamorfosi" completa, che la farà accedere al mondo delle ruote alte portandola nel segmento dei SUV

Tra i mercati più prolifici in cui si è inserito il marchio Fiat negli ultimi anni, quello sudamericano occupa un posto di una certa rilevanza: lo dimostrano i dati di vendita che vedono la berlina Argo insieme alla Cronos due dei modelli di maggior successo, con la prima che è ad oggi l’auto più venduta in Argentina. Come migliorare ulteriormente questi risultati? Presto fatto: progettare una nuova generazione proprio della Argo che la faccia entrare di diritto nel mondo dei SUV, sicuramente quello più gettonato e richiesto in tempi recenti dagli automobilisti.

L’indiscrezione in questo senso è arrivata attraverso i microfoni del magazine Autos Segredos, il quale ha affermato che la nuova Fiat Argo diventerà entro il 2026 un SUV, costruito sulla celebre piattaforma CMP nello stabilimento polacco di Tychy da dove uscirà anche la sua “gemella”. Stiamo parlando della rinnovata Fiat Panda, che a sua volta sarà proposta in formato SUV nel Vecchio Continente: entrambe dovrebbero prendere spunto esteticamente dal concept Fiat Centoventi e dovrebbero ereditare il motore 1.0 Turbo da 120 cavalli della Pulse… ma per tutti i dettagli e le conferme del caso dovremo, come al solito, portare ancora un po’ di pazienza.