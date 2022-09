Ford Mustang 2023: ecco la 7° generazione, l’ultima a motore V8

Al Salone di Detroit la Casa dell'Ovale Blu ha presentato l'ultima generazione della Ford Mustang, rinnovata sia a livello estetico che in fatto di tecnologia di bordo

Nell’attesa di scoprire come sarà la versione ibrida e poi quella completamente elettrica, il marchio Ford ha voluto fare un ultimo “regalo” agli appassionati presentando al Salone di Detroit 2022 l’ultima generazione (la settima per la precisione) della Mustang con motore endotermico (2.3 EcoBoost turbo oppure il potentissimo 5.0 Litri V8 Coyote). Nata nel 1964, la “pony car” più famosa di tutti i tempi è cambiata molto in questi anni e rispetto alla versione dei cinquant’anni (2014) è ora più affilata, spigolosa e sportiva – in tutti e tre i modelli Coupé, Cabrio e GT.

Sia chiaro, il DNA da “Mustang” è stato ovviamente confermato per cui ciò che cambia sono i vari dettagli che rendono il pacchetto ancora più muscoloso e attraente: all’anteriore lo sguardo è davvero “cattivo” grazie alla presenza di fari a LED più sottili, della calandra centrale e delle prese d’aria laterali gigantesche (soprattutto sulla GT) e dall’air-intake sul cofano motore, che serve a migliorare i flussi d’aria e l’efficienza dell’intero pacchetto.

Entrando nell’abitacolo, la piccola rivoluzione attuata sulla nuova Ford Mustang 2023 è subito evidente dall’impostazione della plancia composta dal quadro strumenti completamente digitale da 12,4” in abbinamento all’enorme schermo centrale da 13,2 pollici dell’infotainment Ford SYNC4. Niente comandi fisici per la radio e il climatizzatore, sostituiti dalle rispettive funzionalità presenti nel sistema multimediale che offre i servizi Ford Power-up, la compatibilità Apple CarPlay – Android Auto, la dockstation per la ricarica wireless dello smartphone e gli aggiornamenti software over-the-air.

E il motore? La nuova Ford Mustang 2023 può essere considerata come l’ultima “tradizionale” prima dell’avvento dei modelli ibridi ed elettrici, perchè sotto il cofano scalpitano a seconda dell’allestimento le unità aggiornate 2.3 EcoBoost turbo a quattro cilindri e 5.0 Litri V8 “Coyote”, con quest’ultima che, in linea di massima, dovrebbe raggiungere valori di 450 CV e 500 Nm di coppia massima. Entrambe le soluzioni possono essere abbinate al classico cambio manuale a sei marce (con Rev Matching) oppure con l’automatico a dieci rapporti, da sfruttare in sinergia con le sei modalità di guida disponibili (Normal, Sport, Slippery, Drag, Track e Individual).

Per quanto riguarda la dotazione, vale la pena sottolineare che la sportivissima Ford Mustang in versione GT offre di serie il Performance Pack, che mette a disposizione il differenziale Torsen a slittamento limitato, le sospensioni attive MagneRide, l’impianto frenante marchiato Brembo con dischi da 390mm all’anteriore e da 355mm al posteriore, lo scarico e il sistema di raffreddamento sviluppati per l’uso in pista e il freno a mano elettronico. Prezzi e arrivo sul mercato? Al momento sappiamo che la commercializzazione inizierà negli Stati Uniti dall’estate 2023.