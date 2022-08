Hyundai Ioniq 5 debutta a Las Vegas come robo-taxi a guida autonoma

Lyft e Motional hanno annunciato il via del progetto che porterà la Ioniq 5 a Las Vegas in veste di veicolo da trasporto passeggeri con sistemi ADAS di Livello 4

A un anno di distanza dall’annuncio ufficiale, il progetto creato da Lyft in collaborazione con Motional sta per diventare realtà: la Hyundai Ioniq 5 è pronta a debuttare nella città di Las Vegas come robo-taxi elettrico a guida completamente autonoma, corrispondente al Livello 4 della scala degli ADAS oggi disponibili sulle vetture di ultima generazione. L’iniziativa concretizzerà il periodo di test che ha già offerto fino ad oggi oltre 100.000 corse su questi veicoli, appositamente studiati per un’esperienza utente semplice e intuitiva.

Entrando nello specifico di questo progetto, le Ioniq 5 in versione “robo-taxi” saranno inizialmente guidate per motivi di sicurezza da due operatori seduti sui sedili anteriori (poi rimossi in una fase successiva), mentre i passeggeri si accomoderanno al posteriore dove potranno utilizzare alcuni display touchscreen tramite i quali impostare la destinazione di viaggio e sapere in tempo reale la posizione della vettura rispetto al tragitto da affrontare. Queste funzioni, assieme al lock-unlock delle portiere, potranno anche essere gestite dall’app Lyft dedicata su smartphone.

“Gli utenti di Las Vegas potranno presto provare la Ioniq 5 a guida autonoma di Livello 4, che è stata personalizzata al fine di funzionare senza conducente pur mantenendo il comfort che il modello di base sa offrire“, queste le parole del CEO di Motional (Karl Iagnemma), a cui ha fatto seguito il commento del CEO di Lyft Logan Green. “Il lancio della Ioniq 5 elettrica di Motional sulla rete Lyft di Las Vegas rappresenta un enorme progresso nella nostra visione di rendere un futuro elettrico, autonomo e condiviso una realtà per le persone di tutto il mondo. Vogliamo garantire l’accesso alla tecnologia autonoma di Motional in un modo che sembrerà semplice, familiare e personalizzato, il tutto su una rete di cui già si fidano“.