I tecnici della Silverline Tools hanno trasformato radicalmente una Smart in un piccolo camper tuttofare, che può anche viaggiare in fuoristrada

Il Salone del Camper di Düsseldorf è una delle kermesse più attese dagli appassionati e svelerà gradualmente tutte le novità del settore fino al prossimo 4 settembre. La più singolare, però, è quella che vi sveliamo in questo articolo… ed è veramente la più stravagante mai vista! Merito dell’ingegno dei tecnici della Silverline Tools, che hanno saputo trasformare una microscopica citycar come la Smart Fortwo in un camper super-attrezzato… capace addirittura di viaggiare in fuoristrada!

Guardate anche voi le foto presenti in gallery: il progetto di questa Smart ha richiesto innanzitutto l’installazione di un roll-bar esterno come rinforzo per farci stare una tenda sul tettuccio della vettura (in realtà più grande della vettura stessa), al quale poi sono stati aggiunti diversi elementi specifici per l’offroad tra cui i faretti notturni, un verricello anteriore, delle piastre laterali e i distanziali per incrementare l’altezza da terra (+ 5 cm), grazie a cui ora si possono utilizzare pneumatici tassellati.

Per quanto riguarda gli accessori, la Smart di Silverline Tools in versione camperizzata offre all’interno della vettura un fornello a gas con due fuochi più set di posate e un lavandino portatile per tutte le esigenze. Se volete vedere come è stato possibile trasformare una citycar così piccola in un veicolo da viaggio tuttofare, date un’occhiata al video qua sotto e a quello a questo link: buona visione!