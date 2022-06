Il Ford Transit mette il turbo (elettrico)… e diventa SuperVan!

La Casa dell'Ovale Blu ha svelato al Festival di Goodwood una versione speciale del Transit, equipaggiata con una powertrain a quattro motori elettrici da 2.000 cavalli

Cosa succederebbe se si installasse un motore potentissimo al posto di quello tradizionale che quotidianamente spinge un furgone commerciale come il Ford Transit? Questa è la domanda che si sono chiesti già 50 anni fa gli ingegneri della Casa dell’Ovale Blu, quando produssero il primo SuperVan del 1971 come dimostratore del progresso tecnologico in tema di prestazioni abbinabili a veicoli per il trasporto merci. A distanza di tanto tempo la storia si è ripetuta e negli scorsi giorni al Goodwood Festival of Speed il marchio americano ha presentato l’ultima versione del Transit non solo “vitaminizzato” in chiave elettrica, ma anche rivisto meccanicamente per essere competitivo in pista.

La base del Ford E-Transit elettrico, in questo caso, è stata stravolta adottando un telaio più robusto con tubi in acciaio, sul quale è stata costruita la carrozzeria con pannelli in fibra di carbonio provvista di tutte le migliorie necessarie per un mezzo che si vuole considerare “aerodinamicamente efficiente”. Non mancano lo splitter anteriore, le minigonne laterali e il diffusore posteriore con tanto di alettone, assieme a delle speciali prese d’aria che aiutano a pulire i flussi e a generare la downforce che serve per intimidire qualsiasi avversario tra i cordoli.

Il punto di forza del Ford Pro Transit Electric SuperVan, tuttavia, è la sua powertrain composta da quattro motori elettrici in grado di raggiungere la mostruosa potenza di 1.972 cavalli (!): ricaricati da un pacco batterie da 50 kWh a sua volta ricaricabile in circa tre quarti d’ora, questi propulsori sono in grado di far raggiungere al SuperVan la velocità massima di 320 km/h e di fermare il cronometro dello 0-100 in meno di due secondi – proprio come le migliori supercar dei giorni nostri!

Tutta questa potenza, ovviamente, è gestita da una controparte elettronica molto raffinata che prevede cinque modalità di guida con le quali adattare il Transit SuperVan alle diverse esigenze del momento. Dalla “Road” (quella più tranquilla) si passa alla “Track” (specifica per l’utilizzo in circuito), per poi transitare sulla “Drag” (per le sfide di accelerazione in rettilineo), sulla “Drift” (per dilettarsi in derapate controllate), sulla “Rally” (per divertirsi in fuoristrada) e sulla “Eco” – che come suggerisce la parola stessa permette di risparmiare l’energia del pacco batterie in accordo ai tre livelli disponibili di frenata rigenerativa.

Da buon mezzo da corsa, il Ford Pro Transit Electric SuperVan è inoltre allestito con un abitacolo sportivo nel quale trova posto un roll-bar completo, sedili provvisti di omologazione FIA e una plancia ultra-tecnologica con infotainment SYNC su schermo touchscreen proveniente dalla Mustang Mach-E. Volete vedere con i vostri occhi quali sono le sue potenzialità? Ecco allora il video dimostrativo ufficiale girato dalla Casa dell’Ovale Blu: buona visione!