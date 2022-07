Il Maggiolino della Volkswagen torna come restomod… da mezzo milione di Euro!

Si chiama Miliviè 1 ed è il progetto dell'ingegnere Jonathan Engler, che sarà consegnato a partire dal mese di luglio 2023: ecco tutti i dettagli

Le anticipazioni dello scorso febbraio, alla fine, si sono rivelate fondate… anche se l’annuncio non è arrivato direttamente dalla casa madre. Il mitico Maggiolino della Volkswagen è pronto a tornare sul mercato dell’auto, attraverso uno speciale restomod (non elettrico stavolta) attualmente in fase di realizzazione da parte della startup tedesca Milivie Design. Si chiama “Miliviè 1” e vuole essere un tributo a una vettura storica che in 65 anni di attività ha venduto la bellezza di 22 milioni di esemplari, nel quale l’estetica senza tempo del “Beetle” viene combinata a una meccanica aggiornata attraverso l’utilizzo di componenti di ultima generazione.

Come potete vedere anche voi scorrendo le foto presenti in gallery, la Miliviè 1 riprende in tutto e per tutto le linee del Maggiolino Volkswagen presentando, tuttavia, alcuni elementi contemporanei come i gruppi ottici anteriori e posteriori con contorni a LED e gli splendidi cerchi in lega leggera da 19 pollici multirazze a forma di fiore.

E’ nell’abitacolo, tuttavia, che il tocco di modernità risulta preponderante: non manca un display unico sulla plancia che integra il cockpit digitale (eventualmente selezionabile in una speciale modalità con strumentazione analogica) e il sistema infotainment da 12,3”, così come la dock-station per la ricarica wireless dello smartphone, le prese USB di tipo C e quella da 220V multi-funzione.

E il motore? Il più possibile vicino a quello originale: la Miliviè 1 utilizza un quattro cilindri boxer da 2.28 Litri con doppio carburatore Weber ad accensione elettronica in abbinamento a una trasmissione a tre rapporti derivata da quella impiegata sulla Porsche Carrera, che dona una fluidità superiore durante la guida e i cambi marcia. Tre le modalità di guida selezionabili: Drive, Sport (per un’erogazione più aggressiva) e Manual (dove il guidatore sfrutta le potenzialità del cambio al volante con palette in fibra di carbonio).

Il restomod del Maggiolino Volkswagen sarà prodotto in soli 22 esemplari e arriverà nelle mani dei rispettivi proprietari a partire dal mese di luglio 2023, con una produzione che terminerà successivamente entro maggio 2025. Il prezzo? Decisamente molto poco economico: si parte infatti da 570.000 Euro…