Jeep Jeepster: il B-SUV elettrico compatto debutta al Salone di Parigi?

Il nuovo "ruote alte" entry-level del marchio americano sarà anche la prima vettura elettrica della sua storia: sarà commercializzato da inizio 2023

A poco più di un anno di distanza dalle ultime informazioni ufficiali arrivate in nostro possesso, ora abbiamo l’opportunità di tornare a parlare della prossima novità che arriverà in casa Jeep. Ci stiamo riferendo al tanto atteso B-SUV compatto con powertrain 100% elettrica, che rappresenterà non solo il nuovo modello entry-level del marchio americano ma anche la prima vettura a batterie della sua storia. Un veicolo sicuramente innovativo, dalle forme sportive e accattivanti e che, secondo i colleghi di Carscoops, potrebbe portare in dote il nome di “Jeepster” mostrandosi al pubblico per la prima volta in assoluto al Salone di Parigi previsto per i prossimi mesi autunnali.

Basata sulla piattaforma Stellantis STLA Small condivisa con Alfa Romeo e Fiat (i quali a loro volta proporranno dei modelli similari), la futura Jeep Jeepster (o Jeep Junior) sarà un modello molto importante per il brand a stelle e strisce che, grazie alla sua architettura estremamente versatile, potrebbe anche essere proposta sui mercati internazionali con motorizzazioni endotermiche pure oppure ibride (almeno mild-hybrid) e trazioni a due e quattro ruote motrici.

La scelta del nome Jeepster (se sarà ufficializzato) deriva invece da due prototipi svelati nel 2021 e nel 2018 (su base Wrangler e concepiti in occasione del Moab Easter Safari) e da uno meno recente del 1998, nonchè dall’originaria Willys-Overland Jeepster degli anni ’40 ben conosciuta dagli appassionati oltre-oceano assieme alla Jeepster Commando del 1971. Con questi presupposti, la base per un modello di successo ci sono veramente tutti: per scoprirne dettagli e scheda tecnica, quindi, appuntamento a metà ottobre per il Salone di Parigi!