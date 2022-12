Ken Block e l’idea della Gymkhana con Lancia Delta Safarista: sogno o realtà?

In un post su Instagram lo stuntman americano ha lasciato qualche indizio su un possibile nuovo episodio di Gymkhana: ecco tutto ciò che sappiamo

Ora Gymkhana è nelle mani di Travis Pastrana (qui l’articolo con il video della sua ultima follia)… ma immaginate se in questa serie tornasse il mitico Ken Block? Magari con un’auto altamente blasonata e, soprattutto, attesissima dagli appassionati… come la Lancia Delta Safarista? L’idea, in realtà, non è così remota: qualche giorno fa, infatti, lo stuntman americano ha pubblicato un post su Instagram che allude proprio a questa possibilità, in nome della sua ultima collaborazione con Engine, produttore italiano di gin contenuto in latte di olio motore.

Nel testo del post si legge “Vogliono che il mio prossimo progetto cinematografico sia incentrato su questo restomod della Lancia Delta Integrale: che ne pensate?“, parole che hanno scatenato i commenti dei fans nonchè catturato l’attenzione della Automobili Amos, proprio la Casa produttrice della Safarista. Versione aggiornata e ancora più spinta della Futurista su base Delta Integrale 16V, questa vettura sarà costruita in soli dieci esemplari al prezzo unitario di circa 600.000 Euro: che uno di questi finirà nelle mani di Ken Block per un altro dei suoi esilaranti show? Al momento non c’è nulla di confermato, ma dal momento che i presupposti ci sono tutti, chissà…