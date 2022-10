Lamborghini Urus S: il super-SUV da 666 cavalli diventa elegante e lussuoso

La versione S della Lamborghini Urus eguaglia le prestazioni della Performante, distinguendosi per un'estetica più raffinata ed elegante

Il top della gamma della Lamborghini Urus ora è declinato in due alternative: la Performante, che vi abbiamo presentato a fine agosto, e la Urus S, che condivide con la prima lo stesso motore ma si differenzia per un’estetica contraddistinta da elementi più eleganti e lussuosi sia sulla carrozzeria che all’interno dell’abitacolo.

A un primo impatto è evidente la diversa costruzione dei paraurti, con quello anteriore che integra il sottoscocca in acciaio inox nero-opaco e quello posteriore con terminali in nero-opaco, lucido o cromo brillante dell’impianto di scarico, così come la presenza di prese d’aria dal disegno inedito sul cofano, cerchi da 21” di serie (ma possono essere installati fino alla misura di 23 pollici) e finiture in carbonio a vista su tutti i punti nevralgici del corpo vettura, tra cui il tettuccio. Se poi questo non basta, allora ci pensa il programma Ad Personam a soddisfare i palati più esigenti, con una serie di personalizzazioni inedite studiate proprio per questo modello anche per i rivestimenti interni (dove spiccano i colori inediti delle pelli in Blu Leandro e Verde Aura per gli allestimenti Bicolore Sportivo e Sophisticated).

Per quanto riguarda il motore, invece, niente di nuovo: la Lamborghini Urus S eredita lo stesso V8 da 4.0 Litri a doppio turbo-compressore capace di erogare 666 cavalli e 850 Nm di coppia massima, valori che coincidono in un rapporto peso/potenza pari a 3,3 kg/CV, una velocità massima di 305 km/h (raggiungibile attraverso le sei modalità di guida disponibili: Strada, Sport, Corsa, Ego, Terra, Neve e Sabbia) e uno scatto 0-100 chiuso in 3 secondi e mezzo. Il prezzo? A partire da 192.651 Euro (IVA esclusa).