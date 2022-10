Maserati GranCabrio: le prime foto ufficiali del MY2023

La Casa del Tridente ha pubblicato le prime foto ufficiali della Nuova GranCabrio, versione decapottabile della GranTurismo 2023

Dopo la GranTurismo… ecco la GranCabrio! Fresco di presentazione avvenuta circa un mese fa, il marchio Maserati continua il programma di rilancio della propria gamma in chiave elettrica svelando le prime foto ufficiali della GranCabrio di seconda generazione, che fondamentalmente rappresenta la versione scoperta della Nuova GranTurismo con motore V6 Nettuno.

Come potete vedere dalle immagini, la nuova Maserati GranCabrio immortalata nei pressi di Modena utilizza ancora la vernice “camouflage” dei prototipi, la quale però non nasconde l’evidente somiglianza con la “sorella” Coupé tranne per la sostituzione del tettuccio in lamiera con la classica capote in tela. Confermata anche la gamma motori che vedrà due alternative equipaggiate con il V6 Nettuno a trazione integrale (rispettivamente da 490 e 550 CV) al fianco dell’attesissima GranCabrio Folgore, caratterizzata invece dalla powertrain 100% elettrica tri-motore da 761 cavalli aumentabili fino a 829 in modalità “boost”. Quando sarà presentata? Entro la fine di quest’anno.