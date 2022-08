Maserati GranTurismo Folgore: eccola in ricarica prima di Pebble Beach!

La versione elettrica della nuova Maserati GranTurismo è stata "beccata" in anteprima poco prima del Concorso d'Eleganza di Pebble Beach

Questa settimana andrà in scena il tanto atteso Concorso d’Eleganza di Pebble Beach, una kermesse inserita all’interno della cornice della Monterey Car Week californiana dove saranno svelate diverse novità in ambito automotive tra le più interessanti in assoluto. Una di queste è la versione elettrica della nuova Maserati GranTurismo, denominata Folgore e pronta a fare il suo debutto sul mercato nei prossimi mesi autunnali.

Prima di allora, però, siamo riusciti ad avere in nostro possesso alcuni scatti del primo prototipo che sarà presentato proprio a Pebble Beach, “pizzicato” mentre sta ricaricando le sue batterie con al fianco una Tesla Model 3. Come potete vedere anche voi scorrendo le foto presenti in gallery, la Maserati GranTurismo Folgore è ormai giunta al suo stadio definitivo di sviluppo: esteticamente non dovrebbe differire troppo dalla versione endotermica, mentre a livello di motore la ciliegina sulla torta sarà sicuramente la powertrain a tripla unità “ad elettroni” con architettura a 800V, trazione integrale e potenza massima di ben 1.200 cavalli. Il resto della scheda tecnica la scopriremo nei prossimi giorni: stay tuned!