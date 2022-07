McLaren 765LT Spider: ecco la versione di Novitec da 855 cavalli

Il tuner Novitec ha presentato l'ultimo step evolutivo della McLaren 765LT Spider: ecco tutti i dettagli della sua scheda tecnica

La versione “di base” prodotta da McLaren non è abbastanza? Allora l’unico preparatore che è in grado di soddisfare le vostre esigenze è Novitec: negli scorsi giorni il tuner tedesco ha svelato l’ultimo progetto sul quale ha lavorato di recente, che ha avuto come protagonista la bellissima 765LT Spider facente parte delle cosiddette “Super Series”. Il kit in questione è disponibile in tre livelli e prevede sia un boost prestazionale del V8 biturbo da 4 Litri che alcune modifiche estetiche, le quali rendono la supercar britannica ancora più affilata e aggressiva.

Per quanto riguarda il motore, il lavoro di Novitec si è concentrato sull’installazione di una nuova centralina dedicata e di uno specifico sistema di scarico con tubi dal diametro di 90 mm e placcatura (optional) in oro 999, grazie ai quali la potenza specifica della vettura è passata dagli originali 765 cavalli agli attuali 855 CV – che consentono uno scatto 0-100 in 2,5 secondi e una top speed di oltre 330 km/h.

Lato meccanica ed estetica, la nuova McLaren 765LT Spider by Novitec è stata inoltre equipaggiata con delle nuove sospensioni che abbassano l’altezza da terra di 20 mm, con i cerchi Vossen da 20” all’anteriore e da 21” al posteriore, con diverse appendici aerodinamiche in fibra di carbonio e con pregiati interni misto pelle e Alcantara – completamente personalizzabili a seconda dei gusti del cliente.