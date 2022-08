Nuova Citroën C3: tutto pronto per la presentazione del 30 agosto

La nuova generazione di Citroen C3 sarà svelata la prossima settimana in Brasile: ecco tutto quello che sappiamo a riguardo

La Citroën C3 è pronta al cambiamento più grande della sua storia: da vettura di segmento B, la best-seller francese presto indosserà le sospensioni a corsa “allungata” trasformandosi in un SUV, formato decisamente più appetibile ai clienti di alcuni mercati internazionali come quello dell’America Latina. Ed è proprio in Brasile che sarà svelata ufficialmente la prossima settimana, in una presentazione che sarà trasmessa in diretta streaming su YouTube al cospetto di tutti i più importanti dirigenti del marchio transalpino e del gruppo Stellantis.

La data da fissare sul calendario è quella del 30 agosto: in quell’occasione sarà snocciolata la scheda tecnica della Nuova Citroen C3, il cui piano di commercializzazione proporrà diverse versioni, motori e trasmissioni (sia manuali che automatiche) al fine di adattarsi al meglio alle esigenze di ogni singolo cliente. Prodotta nello stabilimento del Porto Real Automotive Center, utilizzerà la ben collaudata piattaforma CMP per offrire un corpo vettura rialzato dall’ottima visibilità per il guidatore e dall’eccellente comfort di guida grazie alla presenza di sospensioni tarate ad-hoc per i fondi irregolari.

Grande attenzione anche alla dotazione di bordo, che offrirà una plancia full-digital in cui il vero protagonista sarà l’infotainment con schermo touch da 10” compatibile con i sistemi Apple CarPlay e Android Auto assieme ai comandi vocali basati sull’apprendimento del linguaggio naturale. Per il resto dei dettagli della scheda tecnica, non resta che attendere il prossimo 30 agosto… quando sapremo se arriverà (prima o poi) anche in Europa.