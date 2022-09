Nuovo Suzuki Jimny: in futuro potrebbe essere 100% elettrico

L'apprezzato mezzo off-road della casa giapponese potrebbe arrivare in un paio di anni in versione ibrida ed entro il 2030 in versione 100& elettrica

Suzuki Jimny è uno dei modelli più apprezzati nella sua categoria, ma il futuro della piccola off-road giapponese è stato messo a rischio a causa del suo motore merina di vecchia concezione. Ora, però, ci sono delle novità.

Suzuki Jimny diventa green: sarà ibrido ed elettrico

Secondo quanto trapela, infatti, Suzuki vorrebbe dare nuova slancio al progetto Jimny puntando nel breve periodo su un propulsore ibrido (che potrebbe essere pronto per il 2025) per passare poi, magari entro il 2030, a una versione 100% elettrica. Già l’anno prossimo dovrebbe arrivare il nuovo del Jimny e per molti, il Salone di Nuova Delhi in India dovrebbe essere la sede della presentazione ufficiale (assieme al primo Suzuki Jimny a cinque porte in assoluto).

Alla base del nuovo modello dovremmo trovare la stessa piattaforma del veicolo attuale, ma con l’aggiunta di un motore ibrido più efficiente che permetterà alla versione passenger di tornare in alcuni mercati importanti come quello europeo. Non è ancora chiaro al momento quale powertrain prevede di utilizzare Suzuki, ma potrebbe trattarsi di una configurazione ibrida plug-in visti le normative sulle emissioni che diventano sempre più severe. La versione 100% elettrica, invece, si baserà su una piattaforma totalmente nuova e avrà un peso superiore a quella attuale a benzina (circa 1100 kg) ma non perderà le sue famose capacità.