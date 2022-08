Opel Astra: in futuro arriverà una versione elettrica “high performance”

Il capo del design Opel ha affermato che è già in progettazione una versione della Astra elettrica in grado di tenere testa alla rivale Volkswagen ID.3 GTX

Nell’attesa di scoprire come sarà la versione Full Electric della Opel Astra, in questi giorni stanno circolando alcune voci di corridoio le quali affermano che, sempre a partire dal 2023, potrebbe arrivare anche un modello ad alte prestazioni della nuova berlina prodotta in quel di Russelsheim. Le indiscrezioni sono giunte ai microfoni di TopGear direttamente dal responsabile del design di Vauxhall, Mark Adams, il quale ha confermato che “stiamo lavorando su cose non troppo lontane che ci porteranno in questa direzione“.

Sempre Adams ha poi affermato che il design della futura Opel Astra-e high performance dovrà essere un punto di incontro tra la sportività delle linee e le prestazioni pure della powertrain a batterie. “Esiste una linea sottile tra l’essere percepiti come sportivi e dinamici, che ovviamente è un attributo positivo. Allo stesso tempo, però, non si vuole diventare necessariamente un marchio duro e aggressivo. Si tratta di trovare un punto di equilibrio e noi, come designer, dobbiamo assolutamente pensare a questi fattori più morbidi”. Una cosa è certa: l’Astra-e in versione “hot hatch” saprà sicuramente mettere il sale sulla coda alla rivale ID.3 GTX prodotta da Volkswagen!