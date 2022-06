Opel Corsa 40 Years: ecco la serie speciale che festeggia i suoi 40 anni

La Casa del Fulmine ha realizzato una versione limitata della Corsa in 1982 esemplari con tinta Rekord Red e targhetta commemorativa

Quarant’anni e non sentirli: uno dei modelli più famosi del marchio Opel, la Corsa, spegne 40 candeline quest’anno e per commemorare al meglio questa ricorrenza la Casa del Fulmine ha preparato un’apposita versione speciale che sarà prodotta, ovviamente, in serie limitata. Con il nome di Opel Corsa 40 Years Limited Edition sarà commercializzata in soli 1982 esemplari, un numero che vuole ricordare l’anno in cui la prima generazione uscì dalle catene di montaggio di Russelsheim.

Cosa la distinguerà dagli altri allestimenti presenti in gamma? Innanzitutto la speciale tinta della carrozzeria in “Rekord Red”, in omaggio al colore della Opel Corsa originale, che si lega a contrasto con diversi dettagli in nero lucido tra cui figurano l’intero tettuccio, l’Opel Blitz anteriore, il nome del modello sul portellone posteriore, i profili dei finestrini e i cerchi in lega leggera da 17” con inserti in grigio opaco.

Nell’abitacolo, invece, le novità sono rappresentate dai sedili con rivestimento in tessuto tartan (a cui si possono abbinare dei calzini da uomo richiedibili come omaggio extra dalla Casa madre) e dalla targhetta commemorativa posizionata sul lato del passeggero, con numero progressivo fino a 1982. Per quanto riguarda il motore, invece, la Opel Corsa 40 Years sarà disponibile esclusivamente in versione elettrica (motore da 136 cavalli con pacco batterie da 50 kWh per 350 km di autonomia), con un listino prezzi per l’Italia che verrà svelato nelle prossime settimane.