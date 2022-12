Opel Rocks e-xtreme: il quadriciclo elettrico diventa un mezzo da off-road!

Il progetto del 26enne Lukas Wenzhöfer ha vinto il concorso Rocks-e Design Hack proponendo una rivisitazione a tema fuoristrada della citycar tedesca

Da quadriciclo leggero a veicolo prestazionale in grado di fare faville su tratti di strada sterrata: così si è trasformata la piccola Opel Rocks-e nell’ambito del concorso “Rocks-e Design Hack“, una challenge proposta dalla casa tedesca ai migliori studenti di design con lo scopo di creare un progetto originale (e allo stesso tempo folle) della versione teutonica della famosa Citroen AMI.

Dopo diverse settimane di lavori, alla fine il vincitore del contest è stato uno studente 26enne dell’Università di Design di Pforzheim nel Baden-Württemberg, Lukas Wenzhöfer, che ha convinto la giuria della Casa del Fulmine con il progetto Rocks e-xtreme, interpretazione divertente in chiave fuoristrada della citycar già guidabile da 15 anni se in possesso di patente AM. Carreggiate allargate, doppie sospensioni anteriori a quadrilatero, roll-bar giallo e un grande alettone posteriore di color turchese: così si presenta l’idea di Wenzhöfer, la quale conferma “un buon equilibrio tra dettagli cool e un’impressione generale di pulizia per conservare il carattere di Opel Rocks-e restando fedele al linguaggio stilistico ‘bold and pure’ di Opel“.

“Opel Rocks-e offre ai giovani la mobilità e la possibilità di vivere un’esperienza di guida senza filtri. La mia concept parte da questi punti e li estremizza – ha commentato il giovane 26enne – Le caratteristiche fuoristrada favoriscono la libertà di raggiungere qualsiasi destinazione. E la maggiore sportività promette più piacere di guida per dimostrare che la mobilità elettrica non è solo una soluzione intelligente: il risultato è un veicolo divertente, elettrico e con capacità fuoristrada – in grado di sorprendere!“. In effetti l’obiettivo di Wenzhöfer è stato centrato in pieno: che ne dite?