Patente auto: novità in arrivo per il rilascio o il rinnovo

La legge prevede tempi più veloci per il rilascio della licenza, delle abilitazioni professionali e del certificato di idoneità professionale. Novità anche per le moto

La Camera ha dato il via libera alla trasformazione in legge del decreto Mims che porterà con sé una serie di novità nel settore dei trasporti e alcune di queste riguardano il rilascio o il rinnovo dopo cinque anni dalla sua scadenza della patente di guida. Vediamole insieme.

Patente auto: cosa cambia col nuovo decreto legge

Con la conversione in legge del decreto Mims, il secondo varato in poco più di dieci mesi, si rafforza ulteriormente il vasto insieme di riforme approvate negli ultimi 18 mesi e orientate a realizzare una trasformazione sistemica e integrata delle infrastrutture e dei sistemi di trasporto, in linea con le politiche europee del Green deal e l’impegno del Ministero per la sostenibilità e la riduzione delle disuguaglianze. Ma oltre a questo, ci sono importanti novità legate alla patente di guida dell’auto.

Per velocizzare il rilascio della licenza e dei documenti affini (abilitazioni professionali e del certificato di idoneità professionale), la legge stabilisce che i relativi esami possano essere effettuati da tutti i dipendenti del Mims, opportunamente formati, e non solo da quelli appartenenti agli uffici preposti. Nel caso di rinnovo di patenti scadute da più di cinque anni, il titolare dovrà superare una nuova prova pratica di guida, finalizzata ad accertare l’idoneità alla guida, senza sostenere nuovamente l’esame teorico. Ci sono anche delle novità per chi utilizza anche la moto: chi ha la patente A1 o A2 potrà ottenere, dopo un apposito corso di formazione e senza la necessità di un nuovo esame pratico, il rilascio della patente A2 o A. Coloro che dovranno cambiare residenza non sarà più inviato per posta il tagliando cartaceo da apporre sui certificati di circolazione, come già avviene per i proprietari di auto, perché l’aggiornamento avviene in modo automatico nell’archivio nazionale dei veicoli.