Porsche 911: la generazione 964 diventa elettrica con il restomod di Everrati

Il preparatore inglese ha modificato una 964 Wide Body installando una powertrain da 446-507 cavalli in abbinamento a una batteria da 62 kWh per 322 km di autonomia massima

Ecco a voi la prima Porsche elettrica! No, non si tratta di un modello ufficiale ma di un restomod prodotto dal tuner Everrati, già famoso per il restauro moderno della bellissima Ford GT40. Il preparatore inglese stavolta ha superato se stesso modificando una 911 generazione 964 con un kit “wide-body” e una powertrain al 100% elettrica, capace di offrire delle prestazioni davvero interessanti sia in termini di accelerazione che di autonomia con la singola ricarica.

Entrando nello specifico, la Porsche 964 di Everrati (in configurazione Cabriolet) è disponibile in due versioni di powertrain, rispettivamente da 446 e da 507 cavalli con coppia massima di 500 Nm. La più potente è in grado di fermare il cronometro dello 0-100 in soli 4 secondi e, se abbinata all’accumulatore da 62 kWh previsto nel pacchetto, può raggiungere i 322 km con un singolo “pieno” di energia. La trasformazione, in ogni caso, ha mantenuto l’equilibrio e le caratteristiche del modello endotermico grazie a una certosina ottimizzazione della distribuzione dei pesi e della risposta del telaio alle sollecitazioni, per le quali è anche possibile installare le sospensioni TracTive completamente regolabili.