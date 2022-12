Sciopero autostrade: dal 13 al 16 dicembre i benzinai incrociano le braccia

Dalle 22 di martedì 13 dicembre alle 22 di venerdì 16 dicembre i benzinai autostradali protesteranno contro le condizioni lavorative nelle aree di servizio

Un dicembre di disagi si prospetta all’orizzonte per gli automobilisti italiani: dopo lo sciopero dei mezzi pubblici previsto per la giornata di venerdì 2 dicembre, vi consigliamo di fare attenzione (soprattutto se dovete mettervi in viaggio) alla protesta dei benzinai autostradali concordata dalle ore 22 di martedì 13 dicembre fino alle ore 22 di venerdì 16 dicembre. Si tratta di uno sciopero annunciato dalle organizzazioni dei gestori Faib, Fegica e Anisa nei confronti delle condizioni di lavoro di un sistema “ormai incancrenito, che consente ai concessionari di godere di ingenti rendite di posizione, lucrate sul bene pubblico“.

Questo è quanto si legge nella nota pubblicata ufficialmente a riguardo, la quale poi afferma che “ogni cittadino di questo Paese ha conosciuto a proprie spese lo stato di assoluto degrado a cui sono state sottoposte le aree di servizio autostradali sia in termini di prezzi dei carburanti e della ristorazione, del tutto abnormi e fuori mercato, sia in termini di standard qualitativi. L’effetto di una politica ormai ventennale che ha permesso di tutto alle società concessionarie”.

La proclamazione formale dello sciopero, in ogni caso, “è già stata inviata alla Commissione per lo sciopero nei pubblici servizi, cui è stata richiesta l’attivazione delle procedure di raffreddamento e conciliazione delle vertenze collettive di interesse nazionale, così come da normativa vigente“. Resta da capire se il governo vorrà procedere a una trattativa con le organizzazioni: in caso contrario, si prospettano davvero grossi disagi sulla maggior parte delle tratte autostradali a metà dicembre…