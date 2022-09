Skoda Enyaq Coupé iV, prevendita con prezzi da 49.900 euro

La vettura è disponibile con due tipi di batteria, da 62 kWh (netti 58 kWh) e 82 kWh (netti 77 kWh), abbinati rispettivamente a motori elettrici da 132 kW e 150 kW. Le consegne sono previste nel corso del 2023, con prezzi a partire da 49.900 euro.

Finalmente anche nelle concessionarie ufficiali Skoda è possibile ordinare il nuovo Enyaq Coupé iV, il modello, sviluppato sulla piattaforma MEB del Gruppo Volkswagen, che ompleta la gamma del primo SUV 100% elettrico della Casa Boema.

Skoda Enyaq Coupé iV: le caratteristiche

Skoda Enyaq Coupé iV si distingue per lo stile sportivo dei paraurti, standard per tutti gli allestimenti, e spicca tra i competitor per la presenza di serie del tetto panoramico in cristallo. Questa soluzione tecnica di grande complessità, che forma una struttura vetrata dal parabrezza fino al lunotto, offre ai cinque passeggeri un’impareggiabile esperienza a bordo, grazie alla luminosità che amplifica la sensazione di spazio all’interno dell’abitacolo. Il vetro impiegato per il tetto ha uno speciale trattamento in grado di bloccare le radiazioni luminose, evitando il surriscaldamento dell’abitacolo, senza necessità di un tendalino. La silhouette della vettura evidenzia il lavoro dei designer ŠKODA, che hanno disegnato un tetto che degrada dolcemente verso il volume di coda.

L’ampio portellone permette facile accesso al vano di carico che, nonostante le forme sportive, si riduce di soli 15 litri rispetto a Enyaq SUV e offre una volumetria utile che va da 570 litri, con i sedili posteriori in uso, a 1.610 litri abbattendo gli schienali. L’abitacolo riprende lo stile e l’organizzazione degli spazi della variante SUV, con l’ampia plancia su più livelli e il grande schermo ad alta risoluzione da 13” pollici collocato al centro in posizione rialzata, per essere facilmente visibile e raggiungibile da entrambi i passeggeri anteriori.

Tutti i nuovi Skoda Enyaq Coupé iV saranno consegnati ai Clienti con installato il software ME3 che migliora la gestione termica della batteria e offre nuove funzionalità e visualizzazioni agli schermi di bordo. Grazie al software ME3 è possibile una modalità di ricarica della batteria conservativa che permette un riempimento fino a un massimo dell’80%. Ciò contribuisce a preservare la batteria e a prolungarne la durata. Tuttavia, l’intera capacità di accumulo e la massima velocità di ricarica saranno disponibili in qualsiasi momento. La vettura è disponibile con due tipi di batteria, da 62 kWh (netti 58 kWh) e 82 kWh (netti 77 kWh), abbinati rispettivamente a motori elettrici da 132 kW e 150 kW.

Per la sola batteria da 82 kWh è disponibile anche la trazione integrale realizzata attraverso due motori elettrici, uno per asse, con potenze complessive di 195 kW per la variante 80x e 220 kW per l’inedita versione RS, la prima sportiva Skoda spinta esclusivamente da motori elettrici. L’eccellente aerodinamica influisce positivamente sull’autonomia in ciclo WLTP: la versione 60 iV va da 379 a 408 km, mentre le versioni 80 iV e 80x iV sono omologate rispettivamente per 520/559 km e 501/534 km di percorrenza massima. La potenza massima di ricarica è di 120 kW per i veicoli con batteria da 62 kWh e di 135 kW per i modelli con batteria da 82 kWh.

Le consegne sono previste nel corso del 2023, con prezzi a partire da 49.900 euro. Per i Clienti che vogliono enfatizzare il dinamismo del loro veicolo è disponibile Enyaq Coupé iV SportLine che si riconosce per lo stile sportivo caratterizzato da paraurti con prese d’aria maggiorate, finiture in nero lucido per carrozzeria e calandra, minigonne in tinta, assetto sportivo ribassato di 15 mm, sterzo progressivo e cerchi in lega da 20” diamantati. Gli interni riprendono lo stile sportivo della carrozzeria proponendo sedili con appoggiatesta integrato, volante a tre razze riscaldato e sellerie in pelle e micro-fibra con tinte scure e impunture a losanga.

Skoda Enyaq Coupé iV: quanto costa

La gamma Enyaq Coupé iV offre inedite possibilità di personalizzazione grazie ai nuovi bundle di accessori che raggruppano le dotazioni, prima offerte in diversi pacchetti. Le consegne sono previste nel corso del 2023, con prezzi a partire da 49.900 euro.