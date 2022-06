Stop ad auto benzina e diesel dal 2035: il piano “Fit for 55” diventa realtà!

Il Parlamento Europeo ha dato esito favorevole all'abbandono della produzione di auto endotermiche: dal 2035 dovranno essere tutte elettriche

La “rivoluzione green” del settore automotive ora è diventata veramente ufficiale: negli scorsi giorni, infatti, il Parlamento Europeo ha approvato la proposta della Commissione Europea che prevede lo stop alla produzione di autovetture con motore endotermico (benzina, diesel e anche ibride) a partire dal 2035, termine entro il quale i costruttori dovranno adeguarsi in modo da costruire e commercializzare esclusivamente veicoli a trazione 100% elettrica.

Questa decisione fa parte del cosiddetto piano “Fit for 55”, introdotto per ridurre progressivamente le emissioni nocive che provengono proprio dal settore automotive: rispetto a quanto fatto segnare nel 1990, entro il 2025 dovrà avverarsi un -15%, mentre nel 2030 si arriverà a -55% fino al completo 100% programmato per il 2035. In ogni modo, ora la “palla” passa al Consiglio d’Europa grazie al quale i vari paesi dell’UE potranno definire le loro singole normative a riguardo.

Per quanto riguarda l’Italia, è stato diametralmente approvato anche un emendamento “Salva Motor Valley” che prolungherà il termine ultimo per la produzione di veicoli a motore endotermico dal 2030 al 2036 nei confronti dei piccoli costruttori (come Ferrari, Maserati, Lamborghini e Pagani), i quali potranno così “sopravvivere” fino alla completa conversione elettrica della loro gamma.

Di fronte a quanto stabilito, tuttavia, non sono mancate le polemiche e – tra le altre – vi proponiamo quella di Giancarlo Giorgetti, Ministro per lo Sviluppo Economico: “Il voto europeo sull’auto elettrica? Una grande delusione, una scelta ideologica. Perchè il destino dell’auto non è solo elettrico, a meno che non si voglia fare un regalo alla Cina che su questo fronte è davanti a tutti. È mancata la consapevolezza del momento che stiamo vivendo e non è prevalsa la preoccupazione per le ricadute negative sull’occupazione nell’automotive: in questo modo il futuro all’orizzonte rappresenta l’eutanasia della nostra industria“.