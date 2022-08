Suzuki Jimny: la Sierra 4Sport da off-road debutta in Brasile

Prodotta in serie limitata a soli 100 esemplari, la Suzuki Jimny Sierra 4Sport avrà un prezzo di circa 34.000 Euro

Dopo l’esordio della versione autocarro, la Suzuki Jimny si reinventa ulteriormente in un modello ancora più specifico che farà contenti tutti gli appassionati della guida in fuoristrada: si chiama Jimny Sierra 4Sport e, destinata al solo mercato brasiliano, si caratterizza per una dotazione davvero esclusiva che comprende lo snorkel d’aspirazione (con capacità di guado aumentata di 600 mm), il portapacchi specifico per i carichi più voluminosi, le pedane sottoporta e i grandi passaruota non verniciati che ben si abbinano ai paraurti e alla griglia frontale.

Molto interessante anche la firma estetica, che si distingue per la tonalità grigia della carrozzeria con adesivi 4Sport e 4×4 assieme ai punti di montaggi verniciati di blu elettrico, lo stesso colore che si può notare all’interno dell’abitacolo sulle bocchette d’aerazione, sul pomello del cambio e sui rivestimenti dei sedili in pelle. Il motore? Il ben collaudato 1.5 Litri aspirato a benzina da 108 cavalli e 138 Nm di coppia massima, in abbinamento alla trazione integrale AllGrip Pro e al cambio automatico a quattro velocità. Il prezzo per il Brasile di questo modello si assesta sui 181.990 R$, che equivalgono a circa 34.000 Euro.