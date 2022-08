Suzuki S-Cross 2022: al debutto il Full Hybrid da 115 CV e 140 Volt

Dopo la Vitara, ora anche la Suzuki S-Cross riceve la motorizzazione Full Hybrid con trazione integrale: prezzi da 33.090 Euro

La gamma della nuova Suzuki S-Cross 2022 si amplia: al fianco della già presente motorizzazione 1.4 turbo Boosterjet di tipo mild-hybrid, ora è il momento di dare il benvenuto a quella Full Hybrid a 140 Volt, la stessa già vista sulla Vitara e caratterizzata da un propulsore 1.5 Starview quattro cilindri aspirato da 102 cavalli in abbinamento a un’unità elettrica supplementare che porta la potenza complessiva fino al tetto di 115 CV.

La powertrain in questione è gestita da un cambio robotizzato AGS (Automatic Gear Shift) a sei velocità, posizionato tra la frizione e l’ISG (Integrated Starter Generator) che assolve alle funzioni di motorino di avviamento e di alternatore. La trazione, invece, è quella integrale 4×4 AllGrip Select, che entra in funzione esclusivamente quando si verifica una perdita di aderenza sulle ruote anteriori. Per quanto riguarda la batteria, Suzuki ha optato per un accumulatore al litio-titanato da 840 Wh installato nel doppio fondo del bagagliaio, che fa muovere la vettura in modalità full-electric alle basse velocità e che viene ricaricato dal sistema di frenata rigenerativa durante le fasi vere e proprie di frenata oppure durante le decelerazioni.

La nuova Suzuki S-Cross Full Hybrid è per il momento disponibile ai pre-ordini nel solo allestimento Starview 4WD AllGrip AT “Web Edition”, che mette a disposizione di serie il tettuccio apribile in vetro, i sedili riscaldati, i sensori di parcheggio anteriori e posteriori, il sistema Keyless, i cerchi in lega bicolore da 17” e l’infotainment da 7” con navigatore e compatibilità Apple CarPlay-Android Auto. L’arrivo nelle concessionarie è previsto a settembre con prezzi in partenza da 33.090 Euro.