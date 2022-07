Toyota Yaris Cross: ecco le versioni speciali GR Sport e Z Adventure

La gamma (per il momento giapponese) della Yaris Cross viene ampliata con due nuovi allestimenti: quello sportivo GR Sport e quello da off-road Z Adventure

Due nuove versioni per rendere ancora più completa la gamma del nuovo SUV d’attacco del marchio Toyota: la Casa giapponese ha presentato qualche giorno fa gli allestimenti GR Sport e Z Adventure per la Yaris Cross, che andranno sicuramente ad attirare l’attenzione di coloro che stanno cercando rispettivamente un tocco in più di sportività e ricercatezza dei dettagli per l’utilizzo in fuoristrada, grazie a una dotazione specifica che renderà davvero unica la nuova nata su base Yaris.

Per quanto riguarda la versione GR Sport, la Toyota Yaris Cross è stata modificata con un’altezza da terra ora inferiore di 10 mm e con un comparto sospensioni più rigido, che dalla scheda tecnica andrà a migliorare la precisione di sterzo e la dinamica di guida quando è il momento di affrontare una curva. Presenti anche alcuni rinforzi al telaio, una risposta sull’acceleratore più diretta e qualche miglioramento estetico, tra i quali i cerchi da 18”, le pinze freno rosse, le griglie a nido d’ape davanti e dietro e i rivestimenti in pelle/tessuto neri Air Nubuck con badge GR e pedaliera in alluminio all’interno dell’abitacolo.

Passando alla versione Z Adventure, la Toyota Yaris Cross ora dispone di una dotazione ancora più specifica grazie alla presenza delle piastre motore in alluminio sia all’avantreno che al retrotreno, dei cerchi in lega da 18 pollici, delle barre porta-tutto sul tetto e dei rivestimenti in pelle sintetica e tessuto nell’abitacolo. Gamma motori, invece, sostanzialmente invariata; questi due allestimenti saranno disponibili in Giappone dal mese di agosto, ma molto probabilmente arriveranno in Europa durante l’autunno.