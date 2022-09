Uber Eats: al via la sperimentazione delle consegne di cibo autonome

Creato in collaborazione con Nuro, il servizio di consegna di cibo a domicilio Uber Eats inizierà alcuni test nella città di Houston e Mountain View

Il robottino in stile “Wall-E” che vi abbiamo anticipato lo scorso maggio presto arriverà veramente sulle strade degli Stati Uniti d’America: il progetto messo in campo congiuntamente da Nuro, start-up specializzata in robot a guida autonoma, e Uber Eats sta per diventare realtà con una prima fase di sperimentazione sul campo al via tra pochi giorni, precisamente nelle città di Houston (Texas) e Mountain View (California).

Si tratta di un’iniziativa molto interessante che potrà avvalersi della grande esperienza di Nuro nel saper gestire dispositivi di questo tipo durante le consegne di cibo a domicilio, tra l’altro già operativi attraverso le partnership con aziende del calibro di FedEx e Domino’s Pizza. Il servizio in questione prevede l’utilizzo dell’app di Uber, dove comparirà il messaggio “I veicoli autonomi possono consegnare il tuo ordine” se l’esercizio commerciale a cui si sta facendo riferimento è abilitato nell’effettuare il delivery attraverso questa modalità.

A questo punto il cliente, se sceglierà di ricevere la merce attraverso il robottino autonomo di Uber Eats, verrà avvisato tramite una notifica quando l’ordine sarà ritirato dal dispositivo e quando il prodotto sarà prossimo alla consegna. Lo sblocco del robot per recuperare il proprio acquisto, ovviamente, avverrà sempre tramite l’utilizzo dello smartphone. In caso di esito positivo di questa prima fase di testing, il secondo step vedrà l’espansione del servizio nella Greater Bay Area.