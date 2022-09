Volkswagen ID.Buzz: il Bulli elettrico diventa anche un camper!

Il marchio Volkswagen ha anticipato alcuni scatti di una specifica versione dell'ID.Buzz predisposta come un piccolo camper: ecco le prime informazioni

Da multispazio a camper destinato alle vacanze all’aria aperta: mentre il suo debutto nei concessionari italiani è sempre più vicino, il nuovo Volkswagen ID.Buzz continua a far parlare di sè rendendosi protagonista di alcuni scatti ufficiali che lo vedono equipaggiato con uno speciale allestimento modulare pronto a diventare realtà nel prossimo futuro.

Nella configurazione che potete ammirare anche voi sfogliando le foto presenti in gallery, l’ID.Buzz è stato al centro dell’attenzione presso il recente Salone del Camper di Düsseldorf proponendo una serie di accessori installati nel bagagliaio posteriore che lo rendono praticamente il mezzo perfetto per partire in vacanza senza pensieri. Nei vari scompartimenti, infatti, trovano posto una piccola cucina a gas con doppia fiamma, piatti e pentole vari, un vano predisposto per il frigorifero e un altro per il lavandino portatile, i quali possono ovviamente essere rimossi quando non sono necessari.

Il vano di carico interno, inoltre, può essere configurato in modo tale da abbattere completamente i sedili e far posto a un letto matrimoniale per due persone adulte, le quali potranno ovviamente utilizzare senza difficoltà i vani portaoggetti e le prese elettriche di ricarica presenti di serie. Al momento non sappiamo con certezza quando questo allestimento verrà commercializzato, ma appena sapremo qualcosa di più a riguardo vi aggiorneremo.