Waze, il navigatore intelligente per auto, debutta sugli infotainment Renault

L'app Waze è stata integrata sui sistemi multimediali della Renault Austral e della Megane E-Tech Electric, ma in futuro arriverà anche su altri modelli

Se avete in garage una Renault Austral oppure una Megane in versione E-Tech Electric, allora vi consigliamo di effettuare l’aggiornamento del vostro infotainment: la Casa della Losanga, infatti, ha recentemente annunciato l’integrazione dell’app Waze sul sistema multimediale OpenR Link (su base Android Automotive) di queste due vetture, una “prima assoluta” che consente di sfruttare le potenti funzionalità di navigazione senza alcun collegamento fisico con il proprio smartphone e, soprattutto, senza rinunciare alla possibilità di monitorare lo stato del veicolo durante la marcia attraverso le schermate proiettate sullo schermo verticale da 12”.

Per ottenere questo navigatore intelligente in grado di fornire anche preziose informazioni sul traffico in tempo reale, è sufficiente accedere al Google Play Store dell’infotainment e scaricare l’App Waze per OpenR Link, nella quale poi inserire i propri dati di autenticazione per l’accesso immediato a tutte le sue funzionalità. “L’integrazione dei percorsi, della navigazione e degli avvisi in tempo reale di Waze sul display dei veicoli Renault di nuova generazione offre un’esperienza di guida più fluida e semplificata – ha affermato Aron Di Castro – Direttore Marketing di Waze – Non vediamo l’ora di proporre quest’inedita esperienza di guida al maggior numero di utenti possibili in tutto il mondo nel 2023“.