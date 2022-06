Guidare in galleria: i consigli per viaggiare in sicurezza

Quando si entra in galleria con il proprio veicolo bisogna adottare alcuni comportamenti che servono a mantenere la sicurezza propria e altrui

SICUREZZA IN GALLERIA: UN TEMA CRUCIALE

Nella vita di un automobilista esistono sempre dei momenti poco piacevoli, che possono incutere un certo timore senza le dovute cautele: affrontare un incrocio pericoloso, guidare sotto la pioggia… oppure attraversare una galleria. Al suo interno la luminosità è scarsa, i rumori sono ovattati e le vie di fuga sono essenzialmente due: l’entrata e l’uscita. Un luogo, quindi, che richiede dei comportamenti ben precisi da seguire, atti a preservare la sicurezza e ad evitare possibili incidenti che, se scatenati, potrebbe sfociare in disastri ancora più gravi. Sicurezza galleria: nel prossimo paragrafo scopriamo insieme quali accorgimenti adottare in prima persona.

COSA FARE PRIMA DI ENTRARE IN GALLERIA

Iniziamo con il fornirvi alcuni consigli su quello che è opportuno fare prima di attraversare una galleria. Innanzitutto è opportuno controllare il livello di carburante della propria vettura, accendere la radio in modo da sintonizzarsi sulle frequenze che riportino la situazione del traffico e attivare i fari anabbaglianti. Le vetture più modenre, munite di fari a LED, consentono non solo di vedere più lontano nel buio, ma anche di farsi vedere meglio dagli altri utenti della strada: risultano particolarmente utili in galleria. Per quanto le gallerie attuali siano provviste di illuminazione, alcuni tratti possono infatti impedire la corretta visione della situazione circostante. A proposito… toglietevi gli occhiali da sole, perchè anch’essi sono una fonte di distrazione al volante!

Ricordatevi inoltre di mantenere una distanza di sicurezza appropriata, possibilmente maggiore rispetto a quella prevista sulle strade normali, oltre a moderare la velocità e adattarla al traffico intorno a voi. Un’altra regola è quella di orientare il proprio veicolo secondo il margine destro della carreggiata, prestando particolare attenzione alla segnaletica luminosa e quella posta sull’asfalto.

COME COMPORTARSI IN GALLERIA

Una volta entrati in galleria, bisogna sempre prestare attenzione alla propria velocità e alla distanza di sicurezza dagli altri veicoli, che potremo sorpassare utilizzando gli appositi dispositivi di segnalazione. L’importante è evitare di utilizzare il clacson in caso di comportamenti scorretti da parte degli altri utenti della strada: suoniamolo esclusivamente in caso di emergenza, dal momento che il suono risulterà amplificato in galleria e questo può creare fastidi all’udito.

Durante l’attraversamento è di fondamentale importanza non distrarsi alla guida: vietato l’utilizzo del cellulare, mentre il volume della radio deve essere controllato in modo da sentire i rumori provenienti dall’esterno.

In caso di rallentamenti, è indispensabile accendere le luci di emergenza in modo da segnalare ciò che sta accadendo ai veicoli che vi stanno seguendo. Nel caso in cui doveste fermarvi in colonna, arrestate il veicolo a una distanza minima di 5 metri dalla macchina che vi precede. E nella situazione in cui dovesse arrivare un mezzo di soccorso, spostatevi sul lato destro della carreggiata in modo da lasciare un corridoio centrale libero per il passaggio.

COSA FARE IN CASO DI GUASTO O INCIDENTE

E se durante il vostro passaggio in galleria si rompesse qualcosa sulla vostra auto? O foste vittima di un incidente? In questi casi la prima cosa da fare è accendere le luci di emergenza per segnalare la situazione pericolosa, per poi accostare il proprio veicolo in una piazzola di sosta, sulla corsia d’emergenza o il più vicino possibile al margine destro della carreggiata. Spegnete il motore, indossate il giubbotto catarifrangente e posizionate il triangolo di emergenza: poi avvertite i soccorsi utilizzando il vostro cellulare oppure il telefono di emergenza presso la colonna SOS più vicina. A questo punto tornate alla vostra macchina e attendete l’arrivo del personale specializzato.

Se nell’incidente la vostra auto ha preso fuoco, innanzitutto cercate di mettere in salvo i passeggeri. Poi valutate se l’incendio è ancora allo stadio iniziale, dove potete intervenire, oppure se è già in fase avanzata: in quest’ultimo caso chiamate i soccorsi e allontanatevi al più presto seguendo la segnaletica verde che vi indirizzerà verso le uscite di emergenza. Ricordatevelo sempre: la vostra vita è più importante!