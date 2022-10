Le multe che non ti aspetti: i cinque comportamenti da evitare in auto

Con i rincari alle porte, meglio essere prudenti quando ci si mette al volante: ecco quali sono i cinque comportamenti più insoliti ma passibili di sanzione

Mancano pochi mesi all’inizio del 2023, che per il Codice della Strada coinciderà con un aumento del 10% su tutti gli importi delle infrazioni che si possono comminare a un’automobilista durante la circolazione. In tempi di crisi energetica come quelli che stiamo affrontando, questa non è sicuramente una notizia piacevole… a maggior ragione se la multa in questione è stata notificata per un comportamento che, a primo impatto, sembra del tutto innocuo.

Invece sempre secondo il CdS esistono delle situazioni che possono creare pericolo agli altri utenti della strada… e che è bene conoscere per evitare di rimanere sorpresi quando il vigile alza la paletta e ha pronto il libretto delle multe in mano. La prima, la più evidente, è quella di utilizzare il clacson “come pare e piace”, magari perchè presi dal nervosismo nei confronti di un altro automobilista: in questo caso l’art. 156 parla chiaro, dal momento che l’avvisatore acustico va impiegato “esclusivamente per fini di sicurezza stradale e con la massima moderazione“.

L’importo della sanzione? Da 42 a 173 Euro, proprio come quella prevista nei casi in cui si decida di fare uno spuntino durante la guida oppure si apra il finestrino lasciando “cadere” il proprio braccio (sinistro) sulla portiera per la necessità di rilassarsi dopo tante ore passate al volante. Stavolta sono gli art. 140 e 141 ad essere chiamati in causa: il primo afferma in via generica che “tutti gli utenti della strada devono tenere un comportamento tale da non costituire pericolo o intralcio per la circolazione“, mentre il secondo specifica che “il conducente deve mantenere sempre il controllo del proprio veicolo ponendo in essere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza“.

In entrambe le situazioni viste, se l’automobilista è disattento, una potenziale situazione di pericolo può trasformarsi in un vero disastro! Ora, invece, vi proponiamo due comportamenti “al limite” del Codice della Strada, che possono diventare un’infrazione solo se il vigile in questione è particolarmente severo… Il primo riguarda l’occupazione del posto auto quando si deve parcheggiare, che può scontrarsi con l’art. 20 il quale vieta “l’occupazione della sede stradale in maniera abusiva“.

Il secondo pone in luce il problema di lasciare l’auto aperta (o anche solo un finestrino) durante la sosta oppure una fermata momentanea: in questo caso entra in gioco l’art. 158, il quale sostiene che “l’automobilista deve adottare le opportune cautele atte a evitare incidenti ed impedire l’uso del veicolo senza il suo consenso“. Dimenticare la propria vettura senza chiudere le portiere in maniera sicura può diventare praticamente istigazione al furto…