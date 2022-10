Nuovo Ecobonus auto elettriche e wallbox: tutti i dettagli degli incentivi 2022

Il Governo italiano ha pubblicato tutti i dettagli sul nuovo Ecobonus destinato all'acquisto di auto elettriche ed ibride, nonchè sull'installazione delle colonnine di ricarica

Dopo la prima anticipazione che vi abbiamo fornito giusto una settimana fa, ecco che oggi è arrivata la conferma direttamente in Gazzetta Ufficiale: il Governo italiano ha approvato il nuovo Ecobonus per l’acquisto di auto nuove elettriche ed ibride per tutti quei soggetti che presentano un ISEE inferiore ai 30.000 Euro annui, il quale va di pari passo con il cosiddetto “Bonus colonnine” che incentiva allo stesso tempo l’installazione di wallbox private oppure condominiali.

Per quanto riguarda la prima agevolazione, fino alla fine del 2022 il nuovo Ecobonus aumenta del 50% il sostegno all’acquisto di autovetture nuove nelle classi di emissioni 0-20 g/km (elettriche) e 21-60 g/km di CO2 (ibride plug-in) per coloro con redditi bassi secondo la misura rispettivamente di 7.500-4.500 Euro e di 6.000-3.000 Euro – a seconda se si voglia procedere o meno con la rottamazione di un vecchio veicolo inquinante. Nel caso in cui l’ISEE presentato dal richiedente sia superiore ai 30.000 Euro, invece, l’Ecobonus conferma gli importi della revisione precedente: 5.000-3.000 Euro per le elettriche, 4.000-2.000 Euro per le ibride.

Lato colonnine di ricarica, l’agevolazione prevista dal Governo italiano mette a disposizione un contributo dell’80% per l’acquisto e l’installazione delle wallbox fino a un massimo di 1.500 Euro per ogni singolo richiedente che possono aumentare fino a 8.000 Euro nel caso in cui la domanda arrivi da un condominio. Anche questa misura sarà attiva fino alla fine dell’anno, alla pari di quella che estende l’Ecobonus anche alle società di noleggio con il vincolo di mantenimento della proprietà del veicolo per un periodo minimo di 12 mesi.