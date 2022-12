300 mila euro per valorizzare le risorse umane: Trivellato premia i collaboratori e potenzia il welfare

Un bonus complessivo di 300 mila euro, come riconoscimento per l’eccellente lavoro svolto durante un intenso 2022 di ripresa post-Covid. È lo speciale “regalo” che tutti i collaboratori del Gruppo Trivellato troveranno sotto l’albero di Natale quest’anno

Un bonus complessivo di 300 mila euro, come riconoscimento per l’eccellente lavoro svolto durante un intenso 2022 di ripresa post-Covid. È lo speciale “regalo” che tutti i collaboratori del Gruppo Trivellato troveranno sotto l’albero di Natale quest’anno. Il premio arriva proprio in occasione del Centenario di storia aziendale e punta a valorizzare ancora una volta le risorse, sostenendole concretamente in un particolare momento come quello attuale.

Il voucher, che verrà erogato entro fine anno, consolida il bilancio molto positivo del Gruppo Trivellato ed evidenzia l’attenzione che l’azienda riserva da sempre ai propri collaboratori. «Con Claudio e con tutto il management Trivellato, abbiamo deciso di esprimere un “grazie” un po’ diverso dal solito a tutte le nostre persone – spiega Luca Trivellato, AD di Trivellato Spa –. I bilanci hanno fortificato l’azienda ed è stato un anno in forte recupero; speriamo che questa misura possa alleviare ed allietare le festività, soprattutto in un periodo come quello che tutti ci troviamo ad affrontare. Grazie di cuore per l’ottimo lavoro svolto».

«Mi congratulo con tutti voi perché ancora una volta abbiamo dimostrato di che pasta siamo fatti – sottolinea Claudio Ferraboschi, alla guida di Trivellato Veicoli Industriali Srl –. Siamo riusciti ad andare oltre i limiti imposti dalle circostanze e abbiamo ottenuto uno dei migliori risultati di sempre. Trivellato è un’azienda che forma, che valorizza, che insegna un lavoro, che c’è nei momenti di complessità. Credo che questo premio sia assolutamente meritato e che sia un’ulteriore riprova della vicinanza dell’azienda ai propri dipendenti: auguro buon Natale a tutta “la nostra brava gente”, come direbbe Francesco Trivellato».

+ 2,6% di fatturato sul 2021, a trainare è il top di gamma

Numeri alla mano, il 2022 si chiude in positivo per tutte le società che che fanno capo al Gruppo – Trivellato S.p.A, Trivellato Veicoli Industriali Srl, PadovaStar Srl, e Atlante Srl – con un fatturato a +2,6% rispetto al 2021 e + 1,7% rispetto al 2019, benchmark di riferimento pre-pandemia. L’anno della ripresa si rivela un successo su tutti i fronti, evidenziando una forte crescita in tutti i settori. Non è un caso che l’impresa leader nell’automotive si posizioni costantemente ai vertici di gradimento e soddisfazione dei clienti: il recente premio “Top Dealers Italia 2022”, ritirato da Luca Trivellato in occasione della 12^ edizione della fiera Mondo Motori a Vicenza, ha riconosciuto ancora una volta la garanzia di qualità, eccellenza e professionalità che Trivellato incarna da cento anni.

Ma l’anno del Centenario Trivellato conferma anche un altro importante trend di mercato, il netto avanzamento del segmento “alto di gamma”– in linea con la strategia del brand della Stella, ovvero posizionarsi sempre più verso i Luxury Brand – che fa segnare un +34% rispetto al 2019e si attesta a coprire il 48% sul totale delle vendite. A spingere, soprattutto il mondo AMG, brand sportivo extra-lusso che vede Trivellato comeunico AMG Performance Center per il Veneto, che registra nel 2022 un 8% sul totale vendite, bissando il 3,9% del 2019. Risultati di rilievo che l’intero staff ha contribuito a raggiungere e che collocano il Gruppo tra le concessionarie più prestazionali nel settore “alto di gamma”.