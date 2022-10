BMW S 1000 RR: tutti gli aggiornamenti del MY2023

Motore più potente (210 cavalli), elettronica più evoluta e aerodinamica più raffinata: ecco come cambia la supersportiva tedesca per il 2023

Tempo di novità in casa BMW… Motorrad: la divisione moto della Casa dell’Elica ha infatti presentato il Model Year 2023 della sua supersportiva di punta, quella S 1000 RR che ottiene per quest’anno diversi aggiornamenti in grado di donarle nuova linfa vitale necessaria per rimanere competitiva non solo in pista, ma anche sul mercato. I tecnici di Monaco di Baviera hanno lavorato sul motore, sull’elettronica e sull’aerodinamica rendendo il pacchetto ancora più affilato e aggressivo.

Per quanto riguarda il quattro cilindri in linea, la nuova BMW S 1000 RR ora vanta tre cavalli in più sulla scheda tecnica (210 CV in totale a 13.750 giri), più sfruttabili grazie a rapporti più corti che privilegiano quindi l’accelerazione rispetto alla velocità massima. Confermati i quattro riding mode di base (Rain, Road, Dynamic, Race) e, come optional, quelli dedicati per la guida in pista, mentre sono stati ulteriormente affinati i livelli di intervento del traction control e dell’ABS.

Piccoli ritocchi anche alle geometrie del telaio, che ora prevede una minor inclinazione del cannotto di sterzo e un’avancorsa aumentata, all’impianto frenante, rivisto nella posizione della pinza e delle pastiglie posteriori per facilitare la rimozione dello pneumatico, e alle sospensioni, che all’anteriore confermano gli steli da 45 mm e, come optional, la tecnologia semi-attiva a regolazione elettronica. La ciliegina sulla torta? L’introduzione delle appendici aerodinamiche anteriori, derivate dalla M 1000 RR, il cupolino più profilato e il porta-targa posteriore più compatto.