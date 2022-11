Honda: nuove colorazioni per gli SH 125/150/350, Vision 110, PCX 125 e CB125R

Honda lancia tre nuovi colori su SH350i, cinque nuovi colori su SH125/150i, un nuovo colore per PCX125 e due nuovi colori su Vision 110

In tutta Europa le piccole cilindrate hanno un successo straordinario, perché un 125 si guida anche con la patente B, consuma pochissimo e, nel caso dei commuter Honda, sono anche super affidabili, eleganti e generosi nelle prestazioni. Ecco perché la Casa dell’Ala è sempre attenta a questo ampio segmento ed aggiorna costantemente la sua offerta per relativa clientela.

Honda: nuovo look per gli scooter di piccola cilindrata

Punto di partenza è la gamma Honda SH, un “brand nel brand” che, solo in Italia, totalizza ogni anno oltre trentamila unità vendute. SH125i, SH150i ed il top di gamma SH350i – tutti costruiti nella fabbrica Honda italiana di Atessa (CH) in Abruzzo – sono eleganti, performanti, pratici ed efficienti, e per questo alleati insostituibili per chi si muove quotidianamente nei centri urbani. Per il 2023 le colorazioni dell’SH350i, indiscusso re degli scooter cittadini di media cilindrata, si rinnovano per 3 delle 6 varianti disponibili. Ai confermati ‘Black’, ‘Pearl Cool White’ e ‘Mat Ruthenium Silver Metallic’ si affianca il nuovo ‘Crescent Blue Metallic’ e le rinnovate versioni Sporty in ‘Mat Lucent Silver Metallic’ e ‘Mat Coal Black Metallic’, entrambi con cerchi di colore nero dotati di sportivi stickers rossi.

Per gli SH125i ed SH150i a fianco del confermato ‘Pearl Nightstar Black’ si affiancano i nuovi Pearl Falcon Gray, Mat Pearl Cool White, Pearl Pacific Blue e i rinnovati ‘Sporty’ nelle colorazioni Coal Black e Hyper Red entrambe con cerchi neri. Nel 2021 il solo SH125i è stato lo scooter più venduto in Europa con oltre 20.000 clienti che lo hanno scelto per la sua geniale formula delle ruote alte e della pedana piatta. Nel 2022 l’SH125i è al secondo posto nelle vendite in Europa alle spalle del Honda PCX125, la cui agilità, comfort, praticità e brillantezza lo hanno reso amatissimo in molti paesi europei. Con gli stessi obiettivi di praticità ed efficienza ma con una formula più semplice e razionale, il Vision 110 rappresenta la scelta di chi ha bisogno di uno scooter cittadino ma punta a massimizzare il cosiddetto value for money, chiedendo quindi bassi consumi, massima affidabilità, pratico equipaggiamento e prezzo d’acquisto più basso.

Per il 2023 il PCX 125 vede confermate le due colorazioni ‘Mat Galaxy Black Metallic’ e ‘Pearl Jasmine White’ – che presentano però logo, forcellone e maniglione di colore nero – mentre è tutto nuovo il ‘Pearl Jupiter Gray’. Il Vision 110 conferma le colorazioni ‘Mat Galaxy Black Metallic’ e ‘Pearl Jasmine White’ alle quali si affiancano i nuovi ‘Pearl Jupiter Gray’ e ‘Mat Suit Blue Metallic’ Per molti motociclisti, soprattutto in nord Europa, la parola “commuter” è associata anche alle moto di 125cc, tra le quali nell’offerta Honda spicca la bellissima CB125R, modello di accesso alla gamma delle naked ‘Neo Sports Café’. Si guida anche con la patente B ma è un vero sogno su due ruote per i giovani possessori di patente A1 che a bordo di una brillante e bellissima 125 sono accomunati nel look a chi cavalca le simili CB300R, CB650R e, perché no, CB1000R. Per il 2023 la ‘ottavo di litro’ premium di Honda è disponibile nel nuovo ‘Mat Crypton Silver Metallic’ mentre sono state aggiornate le altre tre colorazioni conosciute: il ‘Mat Gunpowder Black Metallic’ assume una connotazione ‘total black’, mentre sono ritoccati nei dettagli il ‘Mat Jeans Blue Metallic’ e il ‘Candy Chromosphere Red’.