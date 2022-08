Torna all’asta l’Harley-Davidson di Elvis Presley

La moto, come testimonia l’originale fattura di pagamento che accompagna il veicolo, fu acquistata dal King nel 1976 (qualche mese prima della morte avvenuta il 16 agosto 1977) e ha percorso appena appena 203 km. La base della nuova asta è fissata a quota 130.000 dollari

Dopo tre anni torna all’asta la moto appartenuta a Elvis Presley. Il re del rock, era un grande appassionato di motori e nel suo garage aveva anche una Harley-Davidson Flh 1200 Electra Glide che ora potrebbe trovar un nuovo proprietario.

Harley-Davidson Flh 1200 Electra Glide: una moro da re (del rock)

L’Harley-Davidson Flh 1200 Electra Glide era già stata battuta all’asta nell’estate del 2019, ma a differenza di quanto preventivato dagli organizzatori, non era riuscita a diventare la moto più costosa mai venduta, essendo stata battuta per poco più do 720.000 euro, ben lontano dai 2 milioni ipotizzati. Ora, Gws Auctions ci riprova. Tra le caratteristiche di questo esemplare non c’è solo il fatto di essere appartenuta a Elvis, ma anchevil fatto di essere l’ultima due ruote che il re del rock mise nel suo garage poco prima di morire.

La moto, come testimonia l’originale fattura di pagamento che accompagna il veicolo, fu acquistata dal King nel 1976 (qualche mese prima della morte avvenuta il 16 agosto 1977) e ha percorso appena appena 203 km. In seguito alla dipartita di Elvis, l’Electra Glide è rimasta in esposizione per molti anni al Pioneer Auto Museum di Murdo, nel South Dakota, fino al settembre 2019, quando un facoltoso collezionista ha deciso di acquistarla. La base della nuova asta è fissata a quota 130.000 dollari, ma le offerte sono destinate ad alzarsi di parecchio. Assieme alla moto, l’acquirente che si aggiudicherà l’asta riceverà anche una lettera scritta dalla vedova di Elvis, Priscilla Presley, madrina dell’evento dedicato al leggendario cantante.