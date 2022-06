Yamaha YZF-R1: il modello 2023 potrebbe essere “solo pista”

Nell'elenco FMI delle moto approvate per le competizioni è spuntato il nome di una YZF1000W: la carriera stradale della R1 è ormai agli sgoccioli?

Le Superbike stanno diventando sempre più potenti e sofisticate: il loro ambiente naturale è la pista e molti modelli, negli ultimi anni, hanno lasciato l’asfalto della strada per concentrarsi sul mondo delle competizioni. In casa Yamaha, per esempio, la R6 ha seguito proprio questa strada e presto potrebbe seguirla anche la “sorella maggiore”, quella YZF-R1 il cui ultimo aggiornamento risale al 2020.

L’indiscrezione di una versione Race Only per la R1 del 2023 è stata raccolta dal portale Motorcycle.com, il quale sostiene che in un elenco ufficiale delle moto “solo pista” creato dalla Federazione Motociclistica Internazionale è presente un modello attualmente sconosciuto che riporta la sigla YZF1000W. Siccome la R6 da gara che corre nel Mondiale Supersport presenta il codice YZF600W, è lecito pensare che la futura YZF-R1 potrebbe essere destinata unicamente alle competizioni con un’evoluzione del suo quattro cilindri in linea da 998cc in abbinamento a uno speciale cambio seamless. Sarà questa la scelta attuata dalla Casa giapponese per il futuro della sua Superbike più amata?