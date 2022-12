F1 2023: biglietti in prevendita per i GP di Monza e Imola

Da mercoledì 21 dicembre è possibile acquistare i biglietti per il GP d'Italia (1-3 settembre) e per il GP dell'Emilia Romagna (19-21 maggio)

Se siete ancora indecisi su quale regalo fare al vostro amico appassionato di motorsport, allora vi consigliamo di dare un’occhiata alla disponibilità di biglietti per le due tappe italiane del Mondiale di Formula 1 2023, che si terranno rispettivamente sull’Autodromo di Monza e su quello di Imola. Da mercoledì 21 dicembre, infatti, si è aperta la prevendita dei ticket relativi al Gran Premio d’Italia, programmato per il weekend dell’1-3 settembre, e al Gran Premio del Made in Italy e dell’Emilia Romagna, al via in primavera e per la precisione dal 19 al 21 maggio.

L’impegno promosso da ACI Sport fa parte della campagna Xmas Gift, che permetterà agli appassionati di mettere sotto l’albero uno dei 6.500 biglietti disponibili per la tappa di Monza (acquistabili a questo indirizzo) e, in combinazione, anche uno dei 8.000 biglietti di diversa tipologia per l’appuntamento di Imola, che si possono acquistare sul sito dedicato dell’Autodromo intitolato a Enzo e Dino Ferrari.