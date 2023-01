A Londra si perdono 156 ore all’anno rimanendo nel traffico con l’auto

La capitale britannica conquista questo primato negativo per il secondo anno consecutivo, con un aumento degli ingorghi del 5% su base annua e del 5% rispetto ai livelli pre-Covid

Qual è la città più trafficata in Europa? Secondo lo studio condotto dal Global Traffic Scorecard (GTS) pubblicato da Inrix che identifica e classifica le tendenze di congestione e mobilità in oltre 1.000 città e in 50 Paesi, in cima alla lista si è issata Londra con ben 156 ore perse nel traffico a causa di code e ingorghi stradali. La capitale britannica ha “conquistato” questo primato nel 2022 per il secondo anno consecutivo, con un incremento del 5% rispetto ai livelli pre-Covid.

Scorrendo nella classifica stilata da Inrix, a seguire troviamo Chicago, Parigi, Boston e New York, mentre la prima città italiana è quella di Palermo con 121 ore perse nel traffico e una velocità media “dell’ultimo miglio” di soli 14,5 km/h. Successivamente troviamo Roma al 13esimo posto con 107 ore e 20,92 km/h e Torino al 29esimo (86 ore e 16,09 km/h), mentre Milano e Genova si sono assestati al 61° e 66° posto. Rispetto ai genovesi, gli automobilisti lombardi passano però meno tempo in coda (59 ore all’anno) e viaggiano più velocemente quando sono in coda (24,14 km/h).