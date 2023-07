Alfa Romeo 33 potrebbe essere il nome dell’attesissima supercar

Alfa Romeo presenterà ufficialmente il 30 agosto una nuova supercar che potrebbe chiamarsi Alfa Romeo 33, rendendo omaggio all'iconica 33 Stradale del 1967.

Alfa Romeo ha dichiarato che sta preparando il lancio di una nuova supercar in edizione limitata previsto per il 30 agosto. Stando alle ultime indiscrezioni emerse in rete, la misteriosa vettura potrebbe chiamarsi Alfa Romeo 33.

Proprio questo mese, il costruttore milanese ha confermato che l’annuncio ufficiale della supercar avverrà durante il fine settimana del Gran Premio d’Italia a Monza. Jean-Philippe Imparato, CEO del marchio di Stellantis, ha suggerito che il design dell’auto sarà un omaggio al passato glorioso del Biscione, con un particolare riferimento alla leggendaria 33 Stradale del 1967.

La produzione potrebbe essere limitata a soli 33 esemplari

Quest’ultima, infatti, è uno dei prodotti a cui il presunto nuovo nome dovrebbe rendere tributo. Citando fonti anonime interne ad Alfa Romeo, Autocar ha affermato che il nome sarà ispirato anche dal numero di esemplari prodotti, limitato a sole 33 unità.

Inoltre, 33 avrà un’ulteriore connotazione, quella di indicare la velocità massima della supercar, che raggiungerà i 333 km/h. A causa della produzione limitata e delle prestazioni di alto livello, il prezzo sarà sicuramente alto, con una base di partenza superiore forse a 1 milione di euro.

In passato, si era ipotizzato che il nome della nuova vettura potesse essere Alfa Romeo 6C, come omaggio alla tradizione dell’azienda milanese e per rafforzare la correlazione con modelli precedenti come la 8C e la 4C.

Potrebbe avere il V6 da 540 CV della GTAm

Non è ancora stato ufficialmente comunicato quale sarà il motore che darà vita alla nuova Alfa Romeo 33, ma potrebbe essere sfruttato il già collaudato V6 biturbo da 2.9 litri utilizzato su Giulia e Stelvio Quadrifoglio. Nella Giulia GTAm, questo propulsore eroga 540 CV di potenza e 600 Nm di coppia massima.

Per Imparato, la creazione di questa vettura rappresenta la realizzazione di un sogno. Ha affermato che il modello è “ispirato da un team audace che voleva realizzare qualcosa di unico”. Considerando l’esiguo numero di esemplari previsti, non sorprende che il CEO creda che l’intera produzione verrà esaurita ancor prima della presentazione ufficiale prevista per la fine dell’estate.