All’asta la bellissima Chevrolet Chevelle di Bruce Springsteen!

Quest'auto leggendaria ha ispirato l'artista americano nel testo della canzone "Racing in the street"

Vi ricordate la canzone di Bruce Springsteen “Racing in the street”, dove l’artista americano citava il motore V8 della sua Chevrolet Chevelle? Ecco, sappiate che quella vettura – datata 1969 – è oggi all’asta presso il sito specializzato Mecum Auctions: si tratta di un pezzo pregiatissimo per chiunque sia appassionato di questa tipologia di auto, che sicuramente avrà una forte rivalutazione nel corso del tempo.

Rispetto alla prima serie del ’64-’68, la Chevelle seconda generazione come quella di Springsteen fu completamente ridisegnata, con un passo più lungo e uno stile più filante, inoltre era disponibile in diversi stili di carrozzeria, tra cui una coupé a due porte, una berlina a quattro porte, una station wagon e una cabriolet. Per quanto riguarda il motore è invece equipaggiato con il più potente V8 da 300 cavalli della gamma, che poteva contare anche su più semplici sei cilindri in linea da 140 CV.

Bruce Springsteen ha guidato quest’auto dal 1981 al 1987, per poi cederla al suo tecnico di registrazione Toby Scott. Negli anni la Chevelle del chitarrista americano ha poi subito un cambio di colore da Midnight Black a LeMans Blue, con la capotta bianca coordinata al colore degli interni in pelle, per finire (per il momento) la sua carriera presso la Rock and Roll Hall of Fame di Cleveland, in Ohio, abbinata ad una tavola da surf, anch’essa utilizzata da Springsteen.