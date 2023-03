Aston Martin DBX707: è la nuova medical car della F1 2023

Il nuovo SUV Aston Martin DBX707 vanta 707 cavalli per 900 Nm di coppia ed è in grado di chiudere lo 0-100 in soli 3,3 secondi

Il Mondiale di F1 2023 è iniziato lo scorso fine settimana con l’esaltante Gran Premio del Bahrain, che ha premiato la Red Bull con la doppietta di Max Verstappen e Sergio Perez… ma anche l’Aston Martin con il terzo posto conquistato dallo spagnolo Fernando Alonso. La Casa britannica, tuttavia, era presente in pista non solo con il team ufficiale, ma anche con la nuova “medical car” che risponde al nome di DBX707. Questa prenderà il posto della precedente DBX, rispetto alla quale ha ottenuto diversi aggiornamenti soprattutto dal punto di vista della meccanica e del motore.

La nuova Aston Martin DBX707, infatti, può ora essere considerata come il SUV di categoria più potente e veloce oggi disponibile sul mercato: con il suo motore da ben 707 cavalli per 900 Nm di coppia massima, è in grado di chiudere lo scatto 0-100 km/h in soli 3,3 secondi – un risultato che è stato reso possibile anche grazie all’introduzione di una nuova trasmissione con frizione a bagno d’olio, agli pneumatici Pirelli P Zero appositamente progettati e alla migliorata elettronica di bordo che prevede la rivista modalità di guida “Race Start”.

Visto che deve assolvere il ruolo di medical car, la nuova Aston Martin DBX707 ha disponibile una dotazione con estintori, borse mediche e addirittura un defibrillatore, nonchè con il collegamento alla Race Control per tenere monitorati i dati biometrici dei piloti in gara per valutare anticipatamente le condizioni degli stessi in caso di incidente. Durante la stagione 2023 questa vettura sarà affiancata alla safety car sempre marchiata Aston Martin, rappresentata dalla versione speciale della Vantage “Formula 1 Edition”.