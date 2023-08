Audi presenta all’IAA Mobility gli interni di Q6 e-Tron

L'inedita elettrica della casa tedesca basata su piattaforma Ppe arriverà nel 2024

In attesa di farla debuttare nel 2024, Audi ha scelto di presentare gli interni della Q6 e-Tron, il nuovo modello elettrico della Casa, in occasione dell’IAA Mobility di Monaco.

Giù il velo dagli interni dell’Audi Q6 e-Tron

Il concept digitale è basato sull’innovativa piattaforma Ppe (Premium Platform Electric) e il prossimo 3 settembre, Marc Lichte, responsabile del design Audi, svelerà come gli interni della Q6 e-Tron mettano le persone al centro della vettura, riorganizzando lo spazio in funzione delle loro esigenze. La digitalizzazione, come mai era stato a bordo di un’auto dei Quattro Anelli, evolve nella Q6 e-Tron in elemento di design.

Come anticipa la stessa Audi in una nota, i display, l’infotainment e la fruizione dei contenuti multimediali daranno vita nel nuovo modello elettrico a un vero e proprio palcoscenico digitale. Un inedito concept operativo – quello che potrà essere scoperto all’IAA Mobility – che costituisce un ulteriore passo della trasformazione Audi in fornitore premium di mobilità elettrica e connessa. Grazie alla nuova architettura elettronica E3, Audi Q6 e-Tron si integrerà perfettamente nell’ecosistema digitale del cliente o dell’utilizzatore.

Nel corso della giornata stampa del 4 settembre Audi Q6 e-Tron sarà disponibile presso il centro espositivo di Riem, dove la vettura sarà presente come modello di pre-serie in livrea camouflage mentre presso lo stand del Gruppo Volkswagen saranno esposte le basi tecniche della futura mobilità elettrica Audi, compreso un powertrain sviluppato sul pianale Ppe. La conferenza stampa del Gruppo è prevista il 4 settembre dalle ore 9.10 con il Ceo del Gruppo Volkswagen Olive.