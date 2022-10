Audi RS Q3 Edition 10 years: l’edizione speciale per il 10° anniversario

Audi RS Q3 Edition 10 years sarà prodotta in appena 555 esemplari. In Germania sarà disponibile a partire dalla fine di ottobre 2022 con un prezzo a partire da 5.990 euro in più al prezzo base del modello

Per celebrare i dieci anni della nascita del SUV sportivo RS Q3, Audi ha deciso di realizzare ed’edizione limitata, denominata Edition 10 years, che verrà prodotta in appena 555 esemplari, con dotazioni e particolari estetici esclusivi e che sarà ordinabile da fine ottobre.

Audi RS Q3 Edition 10 years: le caratteristiche

Audi RS Q3 compie 10 anni, un anniversario importante che a Ingolstadt hanno deciso di festeggiare realizzando una serie limitata che sicuramente diventerà un must tra gli appassionati di questa vettura. Audi RS Q3 Edition 10 years è caratterizzata dall’abbondante uso del colore nero, opaco o lucido. Lo si trova sui fari a Led a matrice oscurati con luce lampeggiante dinamica, sugli alloggiamenti degli specchietti retrovisori. E ancora sulle cornici dei finestrini e sulle fasce paracolpi delle portiere. Anche i cerchi in lega da 21 pollici sono neri con disegno a doppie razze e montano pneumatici di misura 225/35. Come optional viene proposto l’impianto frenante con dischi da 19 pollici in ceramica rinforzati con fibra di carbonio. Le pinze dei freni di colore grigio antracite lucido sono di serie, in alternativa è possibile averle rosse o blu con supplemento. Il look sportivo è completato dai quattro anelli sulla griglia Singleframe e sul posteriore e dalla scritta del modello in nero lucido.

Nell’abitacolo spiccano i nuovi sedili avvolgenti RS, equipaggiati con lo schienale in carbonio opaco e rivestiti di pelle nera Dinamica, una microfibra composta al 45% da Pet riciclabile che ricopre anche il cruscotto. A contrasto, le cuciture sono in color rame, soluzione che domina l’intero salotto incluse portiere e volante. Il display Mmi è realizzato in effetto carbonio e il display touch da 10,1 pollici presenta la scritta “1 of 555”, a rimarcare l’esclusività. I listelli sottoporta illuminati proiettano un diamante 3D rosso a terra quando le porte vengono aperte. Dal punto di vista tecnico, la Edition 10 years non ha differenza rispetto alla versione di serie montando il motore a cinque cilindri turbo benzina Tfsi da 2,5 litri, in grado di erogare una potenza di 400 CV e una coppia massima di 480 Nm. La velocità massima è limitata a 250 km/h, ma a richiesta può salire a 280 km/h. Il consumo medio si attesta a 8,9 l/100 km, le emissioni CO2 a 204 g/km.

Audi RS Q3 Edition 10 years: colori e prezzi

Audi RS Q3 Edition 10 years è disponibile in due colorazioni: argento Dew Silver con effetto opaco o grigio Chronos metallizzato. Quest’ultimo è destinato esclusivamente all’edizione speciale mentre l’argento opaco è una novità disponibile anche per RS Q3 di serie. In Germania sarà disponibile a partire dalla fine di ottobre 2022 con un prezzo a partire da 5.990 euro in più al prezzo base del modello.